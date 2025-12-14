Platense recibe a un urgido Olancho FC

La acción de la triangular B del torneo Apertura de la Liga Nacional, sigue hoy domingo con el juego entre Platense y Olancho FC.

La llave es liderada con Marathón que en la fecha inicial venció de visita 3-0 a los “potros”.

Platense que en su regreso a la Liga Nacional ha dado pelea, busca en esta segunda fase del campeonato seguir con su protagonismo y dando la sorpresa.

Los porteños de la mano de Raúl Cáceres y su potencial de jóvenes figuras tratarán esta tarde de sumar sus tres primeros puntos y de despachar de la competencia al equipo de Olancho.

Una victoria los metería de lleno en la pelea junto con Marathón, y sacaría de competencia al club “pampero”.

La tarea no será nada fácil para el primer campeón de la Liga Nacional, ya que recibirá a un equipo herido, con mucho potencial y experiencia y que tratará de reivindicarse y enderezar el camino a la final.

Dato Histórico

En el más reciente juego celebrado en el estadio Excélsior de Puerto Cortes, Platense se impuso 2-0 al Olancho FC con anotaciones de Georgie Welcome y Aldo Fajardo.

PLATENSE – OLANCHO FC

Fecha: Domingo 14 diciembre 2025

Estadio: Excélsior, Puerto Cortes

Hora: 7:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Julio Güity

Noticias Patrocinadas