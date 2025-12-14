Emotivo empate en el Puerto

PUERTO CORTÉS. Platense y Olancho FC, del Grupo B, empataron 1-1 en el estadio Excélsior, en el marco de la segunda jornada de la Triangular Final 2025 de la Liga Profesional de Honduras.

El uruguayo Rodrigo Olivera adelantó a la visita al minuto 28, pero Platense igualó al 68 por intermedio de Aldo Fajardo.

EL JUEGO:

Platense fue mejor en todo el partido; los postes y la mala fortuna impidieron que ganaran el juego, especialmente porque su goleador Erick Puerto no anduvo en su tarde, pero no pudieron vencer al Poros de Olancho.

Fue Platense que tuvo la primera clara con un remate de Carlos Pérez que fue al vertical, salvándose de milagro, mientras en el contragolpe el Olancho FC en una jugada rara se adelantó en una bola suelta que el uruguayo Rodrigo Olivera mandó a guardar al fondo de la red ante la sorpresa de los presentes que llenaron el Excélsior.

Los “escualos” no bajaron el ímpetu y terminaron la primera mitad tocando el pórtico de Gerson Argueta, pero no pudieron.

En el segundo tempo, con el ingreso de Eduardo Urbina y Aldo Fajardo, tuvieron claridad, pero la zaga visitante y los postes se resistían, hasta que Fajardo, en doble cabezazo, porque primero la tocó Puerto, la mandó a guardar al minuto 62.

Los últimos 30 minutos hubo acciones de peligro en ambas porterías, pero más en el pórtico de la visita, terminando el juego con empate 1-1 que no beneficia ninguno, ya que Marathón ganando el próximo juego pudiera clasificarse de nuevo a una gran final. (GG)

FICHA TÉCNICA:

PLATENSE (1): Javier Orobio, Ofir Padilla (Eduardo Urbina) (46), Oslan Velásquez, José Carlos López, Rubén García, Pavel Johnson (Edgardo Sabillón) (74), Samuel Pozantes, Manuel Salinas, Carlos Pérez, Erick Puerto (Yeison Arriola) (83) y Georgie Welcome (Aldo Fajardo) (46).

GOLES: Aldo Fajardo (70)

AMONESTADOS: Ofir Padilla

EXPULSADOS: Ninguno

OLANCHO FC (1): Gerson Argueta, Óscar Almendares, Juan Lasso, Nelson Muñoz, Omar Elvir, Roger Sander (Deyron Martínez) (57), Juan Delgado, Alex López (Henry Gómez) (71), Cristian Cálix (Lisandro Gutiérrez) (57), Yeison Mejía (Marlon Ramírez) (65) y Rodrigo Olivera (Carlos Small) (71).

GOLES: Rodrigo Olivera (28)

AMONESTADOS: Juan Delgado

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Julio Guity

ESTADIO: Excélsior, Puerto Cortés

