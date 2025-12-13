Motagua a liquidar a Real España

Las triangulares finales de la Liga Nacional en su Torneo Apertura 2025-2026 continúan este fin de semana con dos partidos importantes y decisivos.

Por el Grupo A, este fin de semana, Motagua espera a Real España en el estadio Nacional en duelo a realizarse esta noche, mientras mañana domingo en el estadio Excélsior, Platense recibe al Olancho FC.

MOTAGUA VRS REAL ESPAÑA

Es un partido de mayor relevancia para la visita, el Real España, una nueva derrota en un torneo tan corto quedará fuera del mismo o dependería de un milagro para buscar la final.

Motagua se estrena y debe imponer su casta ante un real España que perdió ambos juegos en el torneo, pero en la liguilla, es un torneo aparte donde los catedráticos están obligados a dar la sorpresa.

Los «azules» llegan completo, ha recuperado a los lesionados y el español, Javier López, sabe que la única forma de enderezar la temporada es ganar la triangular y buscar la gran final y la tarea comienza doblegando a la «realeza».

Real España recupera a Jhow Benavidez, pero perdió a Franklin Flores, así que el tico Jeaustin Campos debe hacer ajustes en el once titular y buscar la manera de tener gol, el gran problema de su equipo a lo largo de la temporada, máxime con la salida inesperada de Bryan Moya.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Nacional, 31 de agosto del 2025, Motagua derrotó 3-2 al Real España. Goles «azules» de Jhon Kleber, Denis Meléndez (2), mientras los visitantes de Darlin Mencía, Jhow Benavidez (p).

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MOTAGUA VRS REAL ESPAÑA

Sábado 13 diciembre 2025

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Nelson Salgado

