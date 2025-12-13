Motagua goleado en su debut en la triangular

Real España volvió a la pelea y lo hizo de gran forma, goleando de visita al Motagua 3-0, en partido de la jornada dos de la triangular A, del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Los sampedranos que perdieron a mitad de semana en casa ante Olimpia, se reivindicaron con su afición y dieron emoción a la llave denominada de la “muerte”, de paso complicaron a las “águilas” que ahora tendrán que evitar la eliminación el miércoles en el clásico capitalino.

El primer tiempo fue un partido muy trabado y disputado en el medio campo, con mínimas acciones de emoción y con dos equipos muy cauteloso, lejos de lo que pitaba la previa y de un juego de liguilla.

Los locales intentaron llevar el control y dominar el balón, pero no tuvieron la claridad para poder abrir el cerrojo defensivo de los sampedrano, que de igual forma no inquietaron al portero Luis Ortiz.

Un tiro libre del “Droopy” Gómez que desvió Onan Rodríguez a los 22 minutos, y un remate desviado fuera del área de Carlos Mejía fue lo más claro de los azules en la primera parte.

Mientras que los aurinegros que jugaron de rojo, solo tuvieron un disparo al marco de Jhow Benavidez que controló con facilidad el meta.

En el complemento el técnico costarricense Jeaustin Campos hizo tres cambios de inicio, mandando a Darixon Vuelto, Carlos Mejía y Anfronit Tatum, modificaciones que mejoraron el rendimiento del equipo.

Nixon Cruz con potente derechazo enmudeció el Nacional al abrir el marcador al minuto 46, tras un centro del brasileño Gustavo Moura.

Los sampedranos volvieron a pegar y lo hicieron con remate de cabeza de Anfronit Tatum a los 60’, tras otra asistencia de Moura.

Motagua tuvo que estar abajó en el marcador para poder mejorar su rendimiento y buscar evitar la derrota, reacción tardía y sin frutos.

Sebastián Cardozo de larga distancia probó descontar, pero Rodríguez de puños salvó, luego Rodrigo Gómez probó de tiro libre y el portero sampedrano volvió a defender su arco.

Real España supo aguantar las embestidas de los locales y en un contragolpe en tiempo de descuento, Nizon Cruz fue derribado por el capitán Marcelo Santos, el central Nelson Salgado expulsó al defensa por doble amarilla y decretó lanzamiento de penal.

La falta la ejecutó Jhow Benavidez de forma efectiva para el lapidario 3-0, que le da tres valiosos puntos que nuevamente lo meten en la pelea por el boleto a la final.

Motagua tendrá que levantar este miércoles en el clásico ante Olimpia, en el tercer juego de la triangular.

Alineaciones:

Motagua (0): Luis Ortiz, Sebastián Cardozo, Oscar Discua, Dennis Meléndez, Rodrigo Gómez, Marcelo Santos, Clever Portillo, Jefryn Macías (Mathías Vázquez 57’’), Jhon Oliveira, Cristhoper Meléndez (Carlos Argueta 45’) y Carlos Mejía (Jorge Serrano 57’).

Goles:

Amonestados: D. Meléndez (34’), J. Macías (56’), C. Portillo (62’)

Expulsados: M. Santos (90’)

Real España (3): Onan Rodríguez, Devron García, Jhow Benavidez Gustavo Moura (Carter Bodden 76’), Nixon Cruz, Wesly Decas, Jack Baptiste, Daniel Aparicio, Edson Palacios (Carlos Mejía 45’), Roberto Osorto (Darixon Vuelto 45’) y Darlin Mencía (Anfronit Tatum 45).

Goles: N. Cruz (46’), A. Tatum (60′) y J. Benavidez (90+6’)

Amonestados: D. Mencías (45’), A. Tatum (62’)

Expulsados:

Árbitro: Nelson Salgado

Estadio: Nacional

