Edwin “Sugar” Díaz oficializa su firma con los Dodgers

Los bicampeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, presentaron oficialmente este viernes al cerrador puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz, luego de acordar un pacto de $69 millones por tres años.

En la sala de prensa del estadio angelino, Díaz, de 31 años, se puso la gorra y la camiseta de los Dodgers con el número 3 en el dorsal en honor a sus tres hijos.

“Me siento contento de estar aquí. Es una nueva oportunidad en mi carrera con un equipo súper bueno”, declaró Díaz en conferencia de prensa.

“Vengo a aportar, vengo a tratar de ganar, a ayudar, a darlo todo en el clubhouse, a los muchachos jóvenes. Al final del día, yo lo que quiero es ganar y pienso que aquí tengo una buena oportunidad de ganar”, dijo Díaz luego de ser introducido por el gerente Brandon Gomes y el presidente de operaciones de béisbol Andrew Friedman.

El naguabeño viene de pasar seis temporadas con los Mets de Nueva York, convirtiéndose en uno de los taponeros más dominantes en las Mayores.

En 2025, registró ERA de 1.63 con 28 rescates en 68 partidos, ganando el Premio de Relevista del Año, su segundo en la Liga Nacional y tercero en general.

Díaz decidió ejercer la cláusula para salir de su pacto de cinco años y $102 millones con los Mets. Le restaban dos años y $38 millones.

Según reportes, los Mets ofrecieron $66 millones por tres años a Díaz para permanecer en la Gran Manzana.

“No fue fácil. Pasé seis años en Nueva York. Me trataron muy bien. Escogí a los Dodgers porque es una organización ganadora. Estoy buscando ganar y entiendo que tienen todo para ganar. Escoger a los Dodgers fue muy fácil”, comentó Díaz sobre su decisión.

“Fue una decisión que tomé junto a mi familia, mis hijos, mi esposa, con mi compañía que me representa. Al final del día, teníamos las dos ofertas. Eran muy buenas ambas. Decidimos venir a los Dodgers. Una nueva experiencia. Le quiero dar las gracias a la organización de los Mets por todo lo que hicieron por mí. A los dueños, los coaches por todo lo que aprendí ahí. La decisión fue fácil. Un equipo que ha ganado campeonatos consecutivos. Este año no vamos por menos. En el papel tienen un gran equipo. Trayéndome aquí las oportunidades de ganar aumentan”, añadió.

En el proceso para tomar la decisión, Díaz habló con su hermano, el también relevista Alexis Díaz, quien el año pasado estuvo con los Dodgers. También, conversó con Enrique “Kike” Hernández, popular pelotero boricua de los Dodgers, quien suma tres anillos con la organización.

“Hablé con Alexis un poco cuando las conversaciones pasaron a estar más cerradas para firmar con los Dodgers. Me dijo que es una gran organización. Tratan a todos los jugadores de la misma manera. Era algo que estaba buscando. Me dijo grandes cosas y se sintió fácil”, compartió.

“También hablé con Kike. Es muy cercano a mí. Jugamos juntos desde antes de firmar. Antes de firmar, conversé un poquito con él sobre la organización. Me dijo que iba a estar bien, que mi familia iba a estar bien. Que es una de las cosas que buscaba hablando con otros equipos, que mi familia estuviera bien, porque sé que yo voy a estar bien dentro del clubhouse. Kike me dijo muchas cosas buenas de los Dodgers y tomé la decisión”, señaló.

La entretenida entrada de Díaz con la canción “Narco” de Blasterjaxx & Timmy Trumpet hará acto de presencia en el Dodger Stadium cuando realice su debut en la venidera campaña.

“Va a ser súper emocionante cuando suenen las trompetas aquí en el Dodger Stadium. Va a ser algo especial. Me imagino que harán un show brutal”, señaló. (El Nuevo Día)

Noticias Patrocinadas