Olancho y Marathón inician el sueño a la final

La Triangular del Grupo B se pone en marcha esta noche en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, donde Potros de Olancho recibe al Marathón, mientras Platense esperará el fin de semana para debutar.

El duelo de esta noche puede marcar la tendencia del favoritismo de Marathón, según las sueltas o no, en un cuadro olanchano que se coló al final, pero ha tenido problemas internos con sus jugadores por falta de pago de salarios.

OLANCHO FC VRS MARATHÓN

Es un partido que debería lucir parejo por los planteles con que cuentan, pero Olancho se vino abajo en la segunda vuelta y si clasificó fue porque ganó en la jornada 22 de visita ante el peor equipo de la Liga, el CD Choloma.

Marathón ha sido más constante, más sólido, sobre todo en defensa, teniendo al mejor defensa y portero de la Liga un punto a su favor si quiere en la triangular mantener su favoritismo para llegar a la final.

Los «verdes» llegan completos al juego, con su tridente Nicolás Messiniti, Alexy Vega y Rubilio Castillo, que intentarán hacerle daño a un Olancho que no se ha mostrado sólido en casa.

Para los visitantes es vital sumar para irse arriba en el liderato, mientras los olanchanos no pueden ceder puntos, máxime que van de visita el domingo al estadio Excélsior.

Se espera que el público vuelve a apoyar a los locales, ya que en este torneo han tenido entradas muy flojas.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en Juticalpa, 30 noviembre del 2024, Olancho FC triunfó 3-1 con goles de Eddie Hernández (2) (p) y el brasileño Joanderson de Jesús (p), mientras el descuento verdolaga de Angel Tejeda (p).

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLANCHO FC VRS. MARATHÓN

Jueves 11 de diciembre del 2025

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa, 7:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Said Martínez

