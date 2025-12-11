Paliza «verdolaga» a domicilio

JUTICALPA.- El Marathón asestó un duro golpe a Potros de Olancho en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, al golearlo 3-0 en la inauguración del Grupo B de la Triangular por el título de liga.

Los goles “verdolagas” fueron anotados por Isaac Castillo (22), Cristian Sacaza (82) y Rubilio Castillo (90 +1).

LAS ACCIONES:

A ratos fue un partido lento y en otros intensos, donde los “verdes” tuvieron mejor puntería, llevándose tres puntos valiosos para San Pedro Sula.

Los locales intentaron llevar la manija del juego, pero la zaga liderada por Henry Figueroa cerraba los espacios, mientras Marathón comenzó a llevar el ritmo del mismo hasta abrir la cuenta en una gran jugada de Odín Ramos, quien se atrevió a rematar, el balonazo fue desviado, pero atento a la cita llegó Isaac castillo para anotar un golazo a los 26 minutos.

Luego del gol vino la desgracia para los “verdes”, su portero y capitán César Samudio, quien había jugado todos los minutos en el torneo, sintió un tirón que lo sacó del juego, teniendo que ingresar el debutante, Enzo Torres, quien apenas había participado en el partido del centenario ante Pachuca.

Ese cambio se suponía que ayudaría a Olancho FC; pero el cuadro local llegaba al área con centros imprecisos que no inquietaron a fondo al debutante, ya que la zaga visitante estuvo bien escalonada.

En el segundo tiempo, los locales apretaron, pero dejaron espacios y al minuto 81, en gran jugada de José “Pajarito” Aguilera, dio una perfecta asistencia que Cristian Sacaza no desperdició para el 2-0.

Aún faltaba el tercero de Rubilio Castillo, quien apenas jugó 16 minutos y en una gran asistencia de Francisco Martínez, sentenció el partido, liquidando a un Olancho FC que luce eliminado con esa goleada recibida en casa.

La acción del Grupo B continúa el domingo 14 de diciembre con la visita de Olancho FC al Platense en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. (GG)

FICHA TÉCNICA:

OLANCHO (0): Gerson Argueta, Óscar Almendarez, Nelson Muñoz, Juan Lasso, Omar Elvir (Diego Rodríguez) (80), Deyron Martínez (Cristian Cálix) (46), Juan Delgado (Lisandro Gutiérrez) (46) Henry Gómez, Alex López y Rodrigo Olivera y Marlon Ramírez (Carlos Small) (64).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Juan Delgado y Henry Gómez

EXPULSADOS: Ninguno

MARATHÓN (3): César Samudio (Enzo Torres) (26), Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Iván Anderson, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damín Ramírez (Tomás Sorto) (74), Odin Ramos (André Orellana) (54), Nicolás Messiniti (Rubilio Castillo) (74) y Alex Vega (Cristian Sacaza) (74).

GOLES: Isaac Castillo (22), Cristian Sacaza (82) y Rubilio Castillo (90 +1)

AMONESTADOS: Damín Ramírez y Francisco Martínez.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Said Martínez

ESTADIO: Juan Ramón Brevé, Juticalpa

