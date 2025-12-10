Real España-Olimpia, abren el telón de triangular final

Un nuevo formato de liguilla se estrena, dos triangulares que se disputan simultáneamente para definir a los finalistas.

Si bien es cierto, en 1980 ya se jugó una triangular para definir uno de los finalistas, mientras en 1989 y 2021 para la salvación del descenso y otras triangulares de tercera fase para definir finalistas entre 1993-1997, pero es la primera en dos triangulares directas para definir finalistas.

La historia iniciará en el mítico estadio Morazán, donde Real España espera al campeón de las vueltas y actual monarca, el Olimpia, hoy a las 7 p.m. en el juego inaugural del Grupo A que también conforma el Motagua.

REAL ESPAÑA VRS OLIMPIA

Es un duelo de ayer, hoy y siempre, de rivalidad de dos equipos con casta ganadora, donde el visitante es el más campeón de nuestra Liga, pero debe mostrar más fútbol en esta triangular que completa Motagua para poder regresar a otra final.

Real España la tiene más difícil, tendrá que ir dos veces a Tegucigalpa y hoy que es local, está obligado a ganar por cualquier marcador para optar a volver a una gran final, y por ende campeonizar, hecho que no consigue desde diciembre del 2017.

Olimpia a pesar de no tener un gran juego, es muy práctico y en cualquier momento puede liquidar a cualquier rival, de ello es consciente el tico Jeaustin campos, que lo primero que hará es neutralizar las armas ofensivas de Olimpia para intentar ganar con alguna jugada elaborada de su equipo, mientras el uruguayo Eduardo Espinel se ha quejado toda la temporada de lesiones y ahora el formato, pero reconoce que en Olimpia no se valen las excusas y deberá ir con todo al Morazán.

Ambos equipos tuvieron bajas inesperadas por causas parecidas, no divulgada de indisciplina, en Real España se marcharon primero ever Alvarado y Brayan Moya, mientras en el Olimpia salieron José García y Kevin López.

Al margen de lo anterior será un inicio de triangular de película, con un estadio Morazán lleno y con la ilusión de ambas aficiones de ser campeones nacionales del Torneo apertura 2025-2026.

DATOS HISTÓRICOS:

El único partido en el Morazán en las vueltas regulares, 16 de agosto del 2025, quedó empatado sin goles.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

REAL ESPAÑA VRS. OLIMPIA

Miércoles 10 de diciembre del 2025

Estadio: General Francisco Morazán, 7:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Luis Mejía

