Partido finalizado: Real España (0) – (1) Olimpia

Una solitaria anotación de Jorge Benguché, bastó para que el Olimpia se adjudicara una sufrida pero meritoria victoria 1-0 ante Real España, en un atractivo compromiso por la primera triangular del Torneo Apertura 2025 y donde el albo se acercó al objetivo de ser finalista, gracias al orden defensivo mostrado ayer.

LAS ACCIONES

La primera triangular del torneo Apertura 2025, comenzaba con un partidazo, con una final adelantada, donde Olimpia, líder de las vueltas regulares, visitaba al Real España de Jeaustin Campos, que buscaba hacerse fuerte en su casa y dar ese primer golpe pensando en el título nacional en un grupo integrado también por el Motagua.

Así las cosas y con un ligero favoritismo de los capitalinos, el duelo comenzó con jugadas apremiantes en ambas porterías, sin embargo, fue el albo que dio tres avisos con un zapatazo de Michael Chirinos que estrelló en el vertical de “Buba” López y otros dos de Arboleda y Kevin Guity, que increíblemente desperdiciaron frente a la portería aurinegra.

No obstante, el choque era equilibrado, con un pulso de intensidad donde España no cedía y ya al 24’, respondía con un remate cruzado de Nixon Cruz que milagrosamente pegó en el vertical del meta Edrick Menjívar, los tubos evitaban la apertura en el marcador

Completados los primeros 45’ el ímpetu mostrado en el inicio, siguió a buen ritmo, y cuando la “maquina, se animaba y creaba mayores ocasiones, tuvo que aparecer Jorge Benguché para darle la tranquilidad al blanco decretando el 1-0 con que se fueron al descanso.

Con el marcador en contra, el técnico Jeaustin Campos saltó al complemento con el mismo once en busca de la paridad, comenzó a arriesgar, aunque eso provocara desprotegerse atrás, generó mayor peligro en las piernas de Aparicio y Cruz, el problema es que el “león” comenzaba a recurrir a su contragolpe.

Después vino una fase en la que el Real España fue claramente superior,

creando mucha inquietud en una defensa merengue, que fue dejando correr el tiempo y al final consiguió su propósito al colocarse líder de su triangular. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

REAL ESPAÑA (0) – Luis López, Franklin Flores, Devron García, Gustavo Mourra, Nixon Cruz, Jack Baptisté, Darixon Vuelto (Yeison Moreno 58’), Daniel Aparicio, Edson Palacios (Darlin Mencía 89’) , Roberto Osorto (Carter Bodden 89’), Anfronit Tatum (Carlos Mejía 65’)

Técnico: Jeaustin Campos

Goles: No hubo

Amonestados: Devron García, Jack Baptisté

Expulsados: Franklin Flores

Árbitro: Luis Mejía

Estadio: Francisco Morazán

OLIMPIA (1) – Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Emanuel Hernández, Clinton Bennet, Edwin Lobo, Agustín Mulet, Kevin Guity (Facundo Queiroz 90’) , José Pinto (Jorge Álvarez 89’), Michaell Chirinos (Dereck Moncada 76’), Jorge Benguché, Yustin Arboleda

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Jorge Benguché (45+2’)

Amonestados: Agustín Mulet, José Pinto, Kevin Guity, Clinton Bennet

Expulsados: No hubo

