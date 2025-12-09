Barcelona sin margen de error

El Barcelona, que parece haber recuperado su mejor versión, volverá a jugar hoy un partido de la Liga de Campeones más de tres años después en el Spotify Camp Nou con la visita del Eintracht Fráncfort, al que se enfrentará con la obligación de ganar para mantener las opciones de conseguir el pase directo a octavos de final.

Tras sumar siete puntos de quince posibles en la competición continental, el conjunto de Hansi Flick ya no tiene margen de error en las últimas tres jornadas de la fase liga -ante el conjunto alemán, el Slavia de Praga y el Copenhague- si quiere optar a acabar entre los ocho primeros clasificados.

Dos semanas han pasado desde la dolorosa derrota frente al Chelsea en Stamford Bridge (3-0) y el bloque azulgrana, tal y como avanzó después de ese partido el técnico alemán, parece otro.

Tras caer en Londres, el equipo se ha levantado con victorias de mérito en el campeonato doméstico frente al Alavés (3-1), el Atlético de Madrid (3-1) y el Betis (3-5) que le han permitido afianzarse como líder de LaLiga con cuatro más que el Real Madrid.

Aunque más allá de estas victorias, las sensaciones del equipo son otras con un recuperado Raphael Dias ‘Raphinha’ en ataque y un jerárquico Pedro González ‘Pedri’ en la medular.

OTROS JUEGOS

Desenganchado otra vez de LaLiga por su bajo rendimiento fuera de casa, el Atlético de Madrid intentará resarcirse hoy con un primer triunfo como visitante en Liga de Campeones ante el PSV Eindhoven neerlandés.

Por su parte el Liverpool se juega buena parte de su futuro europeo hoy en Milán ante el Inter, en medio de una crisis de resultados y con el egipcio Mohamed Salah, ausente de la convocatoria y en el ojo del huracán tras haber criticado duramente al club inglés el sábado.

Mientras que el Bayern Múnich buscará seguir en la cima de la tabla cuando reciba al Sporting de Portugal.

HOY

Kairat – Olympiacos

Bayern – Sporting

AS Mónaco – Galatasaray

Atalanta – Chelsea

Barcelona – Eintracht

Inter – Liverpool

PSV – Atlético de Madrid

Tottenham – Slavia

Union St – Marsella

