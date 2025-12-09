Previa
Barcelona remonta al Eintracht con dos goles de Kounde
Dos goles de Jules Kounde al inicio de la reanudación dieron la victoria al Barcelona, en la Liga de Campeones, ante el Eintracht Fráncfort, que pese al claro dominio azulgrana logró adelantarse en la primera parte.
Knauff anotó el 0-1 para los alemanes a los 21 minutos de juego, pero Kounde le dio la vuelta al partido al inicio de la segunda mitad al cabecear a gol sendos centros de Rashford (min.50) y Lamine Yamal (min.53). EFE
Alineaciones
Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.
Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan, Larsson, Chaibi, Skhiri, Götze; y Knauff. EFE
