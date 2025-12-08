Salomón Nazar a punto de abandonar la «manada»

El recorrido de los Lobos de la UPNFM en el presente certamen ha finalizado, el domingo fracasó en su intento por convertirse en uno de los clasificados a las triangulares de la Liga Nacional y por lo anterior ,Salomón Nazar , estaría poniendo fin a su ciclo como entrenador, para dedicarse a su carrera política, considerando que está resultando electo como decimoprimer diputado por el departamento de Francisco Morazán.

Nazar igualó 0-0 en su último duelo ante Real España y con esto el Olancho FC, le arrebató la sexta posición del certamen liguero al sumar un triunfo en calidad de visita al CD Choloma, y lo anterior estaría obligando a que el entrenador se despida de sus jugadores en las próximas horas.

Y es que el galeno aspira a un cargo como diputado en el Congreso Nacional de Honduras, con el Partido Liberal, para la administración de 2026 a 2030, a pesar de que en un principio se dijo que iba a combinar su labor deportiva con su labor política, en caso de ser electo, la decisión se estaría encaminando solo a la de sus funciones en el hemiciclo legislativo.

Por los momentos los 98,805 votos recibidos en las Elecciones Generales Honduras 2025 lo catapultan como el decimoprimer diputado por el departamento de Francisco Morazán , por lo que su salida es inminente en las próximas horas

