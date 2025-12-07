Lobos y “potros” por la última plaza

La segunda vuelta de la jornada 22 del Torneo Apertura 2025-2026, se cierra hoy a las 3:00 pm, con tres atractivos duelos, donde destaca el decisivo pulso en el estadio Emilio Williams, donde los Lobos UPN, intentarán quedarse con la sexta plaza enfrentando al Real España, en el Rubén Deras, el Olancho visitará al CD Choloma y el Platense le hará honores en el estadio Excelsior recibiendo al Génesis.

CD CHOLOMA – OLANCHO FC

El Olancho FC, en séptimo lugar, quemará su último cartucho hoy cuando intente sumar tres valiosos puntos que lo dejen con la última plaza del repechaje, sin embargo, aunque su rival el CD Choloma FC, únicamente se juega su prestigio, también el olanchano deberá esperar que la UPNFM en sexto lugar, no sume en el juego alterno ante Real España.

DATO HISTÓRICO

El Domingo 21 de septiembre del presenta año, en juego de la segunda vuelta el Olancho humillo 6-2 al representativo cholomeño

LOBOS UPNFM – REAL ESPAÑA

Pese a su última caída en el certamen liguero, los Lobos de la UPNFM llegan a este último duelo metidos en puestos de clasificación en el sexto lugar, sin embargo, lo hacen obligados a un triunfo ante Real España, para frustrar las aspiraciones de un Olancho FC que les respira de cerca a un punto de diferencia, por lo que la victoria ante los aurinegros es vital para no depender de otros resultados.

DATO HISTÓRICO

El duelo previo entre ambos, data del pasado domingo 21 de septiembre, donde Real España sumó una victoria 2-0 con goles de Dixon Ramírez y Anfronit Tatum.

PLATENSE – GÉNESIS

El sorprendente Platense buscará consolidar su cuarta plaza y evitar una sorpresa de Real España, esta tarde cuando ante su público y con su goleador de moda Erick Puerto, reciba al modesto Génesis, que aterriza en la novena posición, sin opciones de repechaje, pero pensando en evadir los puestos de descenso de cara al próximo torneo.

DATO HISTÓRICO

El compromiso más reciente entre ambos se remonta al pasado sábado 20 de septiembre donde igualaron 1-1 con goles de Erick Puerto y Denilson Núñez.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

CD CHOLOMA VRS. OLANCHO FC

Domingo 7 de diciembre 2025

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Rubén Deras, Choloma

Transmite: TVC

Árbitro: Melvin Matamoros

LOBOS UPNFM – REAL ESPAÑA

Domingo 7 de diciembre 2025

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Emilio Williams

Transmite: TVC

Árbitro: Armando Castro

PLATENSE – GÉNESIS

Domingo 7 de diciembre 2025

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Excelsior, Puerto Cortés

Transmite: TVC

Árbitro: Yony Sánchez

