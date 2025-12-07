Listas las triangulares del Apertura 2025

Finalizadas las vueltas regulares del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, quedaron definidos los seis mejores equipos que protagonizarán las triangulares finales.

Para definir la segunda fase del innovador formato de competencia, la liga efectuó un sorteo donde los primeros equipos de las vueltas Olimpia y Marathón fueron cabeza de grupo.

El resto de los clubes Motagua, Platense, Real España y Olancho FC, fueron ubicado en el bombo dos.

GRUPO DE LA MUERTE

La triangular A, quedó integrada por tres de los equipos denominados “grandes” del país, con Olimpia, Motagua y Real España.

Blancos azules y aurinegros pelearán entre sí para buscar su boleto a la final.

Los partidos de esta llave serán los días miércoles y domingo.

MARATHÓN FAVORITO

Mientras que la triangular B, la componen Marathón, Olancho FC y el Platense.

En este cruce el Marathón que busca su título en el año de su centenario llega como gran favorito para salir vencedor y llegar a la gran final.

Los clubes de esta agrupación tendrán acción los jueves y sábado.

JUEGOS

El telón deportivo de esta segunda etapa de la competencia se abrirá el día miércoles 11 en la ciudad de San Pedro Sula con el duelo entre Real España y Olimpia, mientras que el jueves 12 se medirán Platense y Marathón.

Los horarios de los primeros juegos los confirmará la Liga en las próximas horas.

La gran final del torneo está programada para que se dispute, en juegos de ida y vuelta, entre el 30-31 de diciembre y el 3-4 de enero.

En esta fase cada equipo disputará cuatro partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante.

El beneficio que tendrán los equipos Olimpia y Marathón, primero y segundos de las vueltas regulares, será un “punto invisible” como criterio de desempate: si terminan igualados en puntos con los equipos de las posiciones 3° al 6°, este punto extra les otorgará clasificación a la gran final y además el cerrar la triangular jugando como locales.

Así quedaron las triangulares:

