Partido finalizado: Real Madrid (0) – (2) Celta de Vigo

GOLES:

Celta de Vigo: W. Swedberg (53′, 90+3′)

El Real Madrid regresa 37 días después al estadio Santiago Bernabéu, tras perder el liderato de LaLiga EA Sports lejos de casa con tres empates consecutivos y protagonizar una reacción esperada en San Mamés, que debe confirmar ante un Celta de Vigo inmerso en dudas.

Fue el impulso que necesitaba Xabi Alonso en sus horas más bajas a los mandos del Real Madrid. El exitoso partido de la NFL en el Bernabéu condicionó un calendario que provocó un hecho inédito, que el Real Madrid disputase hasta seis partidos seguidos de visitante. A la derrota europea de Liverpool le sumó las dudas surgidas tras empatar contra Rayo, Elche y Girona. Al paso dado en Grecia, ante Olympiacos, le faltaba una reacción en LaLiga y lo logró en San Mamés.

En el partido más completo de la temporada, el equipo de Xabi desató su mejor juego, el de mayor autoridad. Amparado siempre en el liderazgo de Kylian Mbappé, autor de 25 de los 44 goles del Real Madrid. Máximo goleador en LaLiga y en la ‘Champion’. Pero también con retoques tácticos que al fin cayeron del lado del técnico tolosarra.

ALINEACIONES:

Real Madrid: Courtois; Raúl Asencio, Militao, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler o Camavinga, Bellingham; Vinícius y Mbappé.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Moriba, Miguel Román, Carreira: Pablo Durán o Aspas, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

