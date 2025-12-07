Génesis se despide con empate en el Excélsior

PUERTO CORTÉS. Platense cerró las vueltas regulares con un empate sufrido 1-1 ante Génesis, pero ya estaban clasificados a las triangulares por el título en su regreso a la Liga Nacional.

Oliver Morazán había sorprendido al Platense con un gol al minuto 64, pero seis minutos después, Aldo Fajardo igualó el partido.

EL JUEGO:

Como ha sido habitual en el Torneo, Platense fue más que su rival, pero el portero Rolando Balanta fue figura evitando goles claros de Erick Puerto, Carlos Pérez y el propio Aldo Fajardo en un partido movido que solamente sirvió para la despedida de Génesis en 2025 y la ratificación de Platense en las triangulares por el título.

La visita se puso en ventaja en una jugada que casi es autogol, ya que el testazo de Oslan Velásquez fue al vertical y cuando todo mundo se quedó parado, apareció en forma inesperada Oliver Morazán para anotar al minuto 64 con un remate potente que no pudo tapar Javier Orobio.

Ese gol incentivó a un equipo que jugó a estadio lleno, motivados por la goleada ante Motagua y rápidamente empataron en gran jugada del re de las asistencias Carlos “Chuy” Pérez, quien divisó la llegada de Aldo Fajardo, quien no perdonó y cruzó a Balanta para el 1-1.

Ese gol ratificó el cuarto lugar de Platense, algo impensado si se toma en cuenta que los “selacios” iban a jugar en la Liga de Ascenso, pero el TAS le dio la razón y lo regresaron a la Liga Nacional, donde han mostrado lo que son, un equipo de primera, con gran afición y un equipo digno del prime campeón nacional. (GG)

FICHA TÉCNICA:

PLATENSE (1): Javier Orobio, Oslan Velásquez, José Carlos López, Brandon Santos (Pavel Jonhson) (90 +1), Rubén García, Samuel Pozantes, Manuel Salinas (Yeiron Arzú) (71), Caros Pérez, Erick Puerto, Eduardo Urbina (Ilce Barahona) (71) y Georgie Welcome (Aldo Fajardo) (46).

GOLES: Aldo Fajardo (70)

AMONESTADOS: Erick Puerto y Samuel Pozantes.

EXPULSADOS: Ninguno

GÉNESIS (1): Rolando Balanta, Gabriel Araujo, Óscar Flores, Ángel Sánchez, Joshua Nieto, Oliver Morazán (Hebert Núñez) (65), Edwin Maldonado, Juan Riascos, Jefry Miranda, Edil Mármol (Denilson Núñez) (46) y Ángel Tejeda.

GOLES: Oliver Morazán (64)

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Yoni Sánchez

ESTADIO: Excélsior, Puerto Cortés

