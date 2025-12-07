Partido finalizado: Lobos UPNFM (0) – (0) Real España

90 minutos de local y un rival con diez jugadores desde el inicio, no fueron suficiente para que Los Lobos de la UPNFM lograran el objetivo de clasificarse a los triangulares del certamen liguero, al igualar 0-0 ante un Real España, que se plantó con mucha seriedad en su visita hoy al estadio Emilio Williams

LAS ACCIONES

UPNFM en la sexta posición con 25 puntos, pero amenazado por el Olancho FC con 24 unidades, recibía al Real España en su patio, obligado a sacar un triunfo para no perder el lugar que hasta ese momento lo mantenía en puestos de clasificación.

Lo anterior hizo de este duelo uno de los más atractivos de la jornada, en relación a los que se jugaban alternamente en Choloma y Puerto Cortés, no obstante, el cuadro naranja muy temprano en el juego se vio obligado a apretar, puesto que el Olanchano ya estaba ganando en su visita al CD Choloma.

Pero el Real España no estaba dispuesto a regalar nada, se plantó con seriedad y fue el que tuvo la posibilidad más clara, con un zapatazo de larga distancia de Mike Arana que caprichosamente se estrelló en el horizontal de Naid Guity al 30’.

Fue la mas clara del primer tiempo, porque en los restantes minutos, ambos equipos se dedicaron a anularse, el juego bajó en revoluciones y los Lobos nunca estuvieron cerca de por lo menos inquietar al meta “Buba” López, que resultaba un espectador más en el regular compromiso.

De vuelta a las acciones el técnico Salomón Nazar, consciente que necesitaba un gol para acceder a la liguilla, realizó algunas variantes para certificar el triunfo, además se le abrió el panorama cuando el aurinegro se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Jhow Benavidez.

Con un futbolista menos, fue el sampedrano se hizo fuerte en su defensa y resistió las acometidas de una “manada” que apenas tuvo ocasiones y al final se resignó a entregar su sexta plaza, cuando ganar era la única alternativa para continuar con vida en el certamen. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

LOBOS UPNFM (0) – Naid Guity, Andrés Dávila, Luis López (Jairo Rochez 66’), Enrique Vásquez, Eliú López, Mario Alvarenga (Óscar Barrios 46’), Kilmar Peña (Geovany Martínez 78’), Geremy Rodas (Junior Padilla 73’), José García, Roberto Moreira, Justin Ponce (Jorge Dolmo 46’)

Técnico: Salomón Nazar

Goles: No hubo

Amonestados: Luis López, Andrés Dávila

Expulsados: No hubo

Árbitro: Armando Castro

Estadio: Emilio Williams

REAL ESPAÑA (0) – Luis López, Franklin Flores (Darwin Mencía 60’), Devron García, Nixon Cruz (Yeison Moreno 60’), Jack Baptiste (Jhow Benavidez 46’), Wesly Decas, Ángel Girón (César Romero 46’), Carlos Mejía, Daylor Cacho, Mike Arana, Daniel Bodden (Cristhoper Pike 70’)

Técnico: Jeaustin Campos

Goles: No hubo

Amonestados: Franklin Flores, Carlos Mejía

Expulsados: Jhow Benavidez

