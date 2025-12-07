“Potros” golea al Choloma y se meten a la liguilla

El equipo Olancho FC con un triplete del uruguayo Rodrigo de Olivera y un gol de Yemerson Cabrera, goleó de visita 4-0 al CD Choloma y logró clasificar a la liguilla del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Los “Potros” necesitaban ganar y que Lobos no triunfara para poder quedarse con el único boleto en juego, en la última jornada de las vueltas regulares.

Con el triunfo los dirigidos por Reynaldo Tilguath finalizaron las vueltas con 27 puntos y sextos en la tabla, mientras que el CD Choloma que jugó con muchos jóvenes y sin su técnico Jorge Pineda en el banco por motivos de salud, terminó último en la tabla con 11 unidades.

Los visitantes abrieron la cuenta en el primer minuto del juego, el brasileño Rodrigo de Olivera no falló ante el joven Dereck Aguilar.

El sudamericano amplió la ventaja para los visitantes a los 8 minutos y estableció su triplete a los 38, tras una media vuelta dentro del área.

En el segundo tiempo Choloma buscó equilibrar el juego, mejoró en el medio campo, pero no le bastó para recortar distancia en el marcador.

El 4-0 que puso la lápida la juego lo hizo Yemerson cabrera quien primero remató de cabeza, el portero salvó y de media vuelta mandó el balón al fondo de la red.

Olancho FC salvó la temporada ay ahora tratará de dar la sorpresa en la liguilla, mientras que Choloma se despide con una mala campaña en su regreso a Liga Nacional, con 57 goles recibidos y con muchos problemas administrativos donde su dirigencia adeuda salarios al plantel.

Alineaciones:

CD Choloma (0): Dereck Aguilar (Emil Cáceres 75’), Milton Núñez, Jonathan Córdova, Jordi Franco (Jhon Paul Suazo 65’), Brayan Castillo, Yethson Chávez (Geffrey Ramos 65’), Hesler Díaz, Julio Bernárdez, Wilfredo Díaz (Daniel Rocha 45’), Osman Chávez y Glen Mejía (Luis Núñez 45’).

Goles:

Amonestados: G. Ramos (75’)

Expulsados:

Olancho FC (4): Gerson Argueta, Oscar Almendárez (Yeer Gutiérrez 75’), Juan Lasso, Roger Sander (Brayan Lesage 75’), Alexander López (Didier Morales 65’), Yeison Mejía (Luis Núñez 45’), Rodrigo de Oliveira (Carlos Small 65’), Omar Elvir, Nelson Múñoz, Yemerson Cabrera y Darson Hydes.

Goles: Rodrigo de Oliveira (1’, 8’ y 38’) y Y. Cabrera (65′)

Amonestados: Yeison Mejía

Expulsados:

Árbitro: Melvin Matamoros

Estadio: Rubén Deras

