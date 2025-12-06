Previa
Olimpia a cerrar como líder
Las vueltas regulares del Torneo apertura 2025-2026 se cierran este fin de semana, con dos juegos sabatinos, donde Olimpia recibe a Victoria y Motagua en visita en el Juan Ramón Brevé al Juticalpa FC.
La jornada se cierra el domingo tres juegos simultáneos, en Choluteca, UPNFM se juega el pase a la liguilla ante Real España, mientras en Choloma, Olancho hace lo propio ante CD Choloma y en Puerto Cortés, Platense espera al Génesis.
OLIMPIA VRS. VICTORIA
DATOS HISTÓRICOS:
El 29 de septiembre en La Ceiba, Olimpia derrotó 3-2 al Victoria con goles Michael Chirinos, Jorge Benguché Y José Mario Pinto, mientras por los locales anotaron Carlos Bernárdez y Allan Banegas.
JUTICALPA VRS MOTAGUA
DATOS HISTÓRICOS:
En la primera vuelta, el 28 de septiembre del 2025, jugando en el estadio Nacional de Tegucigalpa, empataron sin goles.(GG)
APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO
Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—
OLIMPIA VRS. VICTORIA
Sábado 6 diciembre 2025
Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 5:15 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Said Martínez
JUTICALPA VRS MOTAGUA
Sábado 6 de diciembre 2025
Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa, 7:30 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Arlington Escobar