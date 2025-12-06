En avión viajó el Victoria

Hay juego señores, luego de la duda acerca de si se presentaban al duelo de este día ante el Olimpia en Tegucigalpa, al parecer la incertidumbre fue solventada, puesto que la junta directiva y los jugadores han llegado a un acuerdo y vienen en camino vía aérea para afrontar el compromiso a las 5:15 de la tarde.

El Victoria que viene acumular tres triunfos de manera consecutiva, había tomado la decisión de no viajar a Tegucigalpa para afrontar el último partido del Apertura 2025-25 frente a Olimpia, debido a que les deben el 30% de la pretemporada y cuatro meses más y se molestaron porque no les respetaron el acuerdo de abonarles a cuenta de pagos atrasados la taquilla contra Choloma.

Sin embargo, esta mañana llegaron a un acuerdo y sus jugadores viajan a la capital vía aérea, mientras que el cuerpo técnico lo hizo más temprano vía terrestre.

Los Jaibos enfrentan al Olimpia en el ultimo duelo del torneo Apertura este sábado a las 5:15 en el estadio “Chelato Uclés” y podría ser el ultimo juego que dirige el entrenador Jhon Jairo López, quien aseguró horas previas quela situación es insostenible.

