Barcelona derrota 5-3 al Real Betis

GOLES:

Real Betis: Antony (06′), Llorente (84′), Hernandez (90′)

Barcelona FC: Ferran Torres. (11′ , 12′ 39′), Roony (30′), Yamal (58′)

El Betis, que recibe al Barcelona en encuentro de la decimoquinta jornada de LaLiga, lleva casi quince años sin ganar a los culés como local, en concreto desde el 3-1 copero (con doblete de Jorge Molina y gol de Arzu y tanto visitante de Messi) que le endosó en enero de 2011.

Ese triunfo, además, fue inútil por cuanto acaeció en la vuelta de un octavo de final que superó el Barcelona sin apuros tras liquidar la eliminatoria en la ida con un 5-0.

La última victoria liguera en casa del Betis frente al Barcelona data de la temporada 2007/08, un 3-2 con goles tempraneros de los azulgranas Bojan y Eto’o remontados por un doblete de Edú y un tanto de Juanito.

Desde entonces, y con la excepción del mencionado partido de Copa, el Barcelona ha visitado el Benito Villamarín en catorce ocasiones con un balance de diez triunfos y cuatro empates, el más reciente hace justo un año, el 7 de diciembre, un 2-2 certificado por Lo Celso y Assane Diao para los locales y Ferrán Torres y Lewandowski para los visitantes.

El Barcelona, que ha obtenido treinta victorias en el campo del Betis frente a veintiuna derrotas y dieciocho empates, no ganó en el feudo verdiblanco hasta su décima visita, tras dos igualadas y siete triunfos locales desde el duelo inaugural de la serie, un partido de la Copa del Rey de 1927 resuelto por la mínima con gol de Carrasco.

ALINEACIONES

REAL BETIS: Vallés, Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Altimira, Marc Roca, Fornals, Antony, Abde y Cucho.

BARCELONA: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Pedri, Roony, Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

