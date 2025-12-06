Partido finalizado: Juticalpa FC (1) – (7) Motagua

Goleada, paliza, humillación, son algunos calificativos con los que se puede relatar la abultada victoria de 7-1 del Motagua, obtenida ayer ante un desconocido Juticalpa FC, que, al parecer, solo sirvió para que el capitalino sanara sus heridas y tomara confianza de cara a los juegos de liguilla.

Los autores intelectuales de la vergüenza olanchana, fueron Rodrigo Gómez, Mathías Vázquez y Jordan García, todos con un doblete, y Carlos Mejía con una anotación.

LAS ACCIONES

Juego por el honor, Juticalpa FC y Motagua, cerraban su participación en las vueltas regulares, con diferentes sensaciones, un olanchano que terminó sus aspiraciones de clasificar a liguilla en su último empate, ante un azul con boleto asegurado, pero tratando de recuperar confianza luego de su escandalosa caída ante Platense.

Era un encuentro donde solamente estaban en disputa tres puntos y el capitalino no se movería del tercer puesto, independientemente del resultado, aun así, el duelo comenzó de ida y vuelta y en apenas seis minutos, el “canechero” ya se ponía arriba en el marcador 1-0, con gol de Josué Villafranca, el gol resultaba como un baño de agua fría para los capitalinos.

Sin embargo, no esperó mucho para nivelar las acciones, porque al 16’ Rodrigo Gómez les daba la paridad 1-1 mediante lanzamiento penal.

Con la igualada el local maduró más sus aproximaciones, pero los de Javier López buscaron un juego más directo, al contragolpe, y a través de su presión tuvieron su premio al 40’ con un gol de Mathias Vázquez que les daba la ventaja 2-1, al término de los primeros 45 minutos.

De vuelta a las acciones el árbitro central del partido Arlington Escobar, al parecer quería ser protagonista, al pitar nuevamente una falta penal que solo el vio y con esto darle la oportunidad a las “águilas” de irse más arriba en el marcador 3-1, después de un certero cobro de Rodrigo Gómez al 48’.

Con los olanchanos noqueados y sin soluciones, el Motagua se puso en modo “ciclón” y aumentaría su ventaja a 7-1, luego de cuatro bonitas anotaciones de Jordan García (70′ y 78’) , Mathías Vázquez al (74’) y Carlos Mejía (83’), y eso bastó para que el azul recuperara su mejor versión de cara a las triangulares de la próxima semana. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

JUTICALPA FC (1) – Denovan Torres, Junior García, josue Villafranca, Teófilo Casildo, Cristhian Altamirano, Elmer Guity, Messy Cerrato (Ramiro Rocca 46’), Junior Lacayo (César Canales 32’), Roger Gonzáles (David Mendoza 80’), Nicolás Gómez, José Rodríguez (Marcelo Canales 46’)

Técnico: Humberto Rivera

Goles: Josué Villafranca (06′)

Amonestados: Cristhian Altamirano, Nicolás Gómez

Expulsados: No hubo

Árbitro: Arlington Escobar

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa

MOTAGUA (7) – Luis Ortiz, Ricky Zapata, Rodrigo Gómez (Jordan García 57’), Marcelo Santos, Luis Meléndez (Óscar Discua 57’) , Jefryn Macias (Jorge serrano 46’) , Giancarlo Sacaza, Cristhoper Meléndez (Carlos Argueta 45’), Mathias Vázquez, Carlos Palma, Carlos Mejía

Técnico: Javier López

Goles: Rodrigo Gómez (16’ y 48’ penal), Mathias Vázquez (40′ y 74’), Jordan García (70′ y 78’), Carlos Mejía (83′)

Amonestados: Cristhoper Meléndez, Carlos Argueta, Óscar Discua

Expulsados: No hubo

