Marathón a cerrar la vuelta recordando a su eterno presidente

El cierre de la jornada 21 del Torneo 2025-2026 tiene un ingrediente especial, será el primer partido de Marathón, luego de la muerte de su eterno presidente, José Orinson Amaya.

De hecho, el partido estaba programado para el martes 2 pm a las 3 p.m. pero la muerte de repentina de Amaya provocó la reprogramación para este jueves en la misma hora en el estadio Yankel Rosenthal.

MARATHÓN VRS UPNFM

Es un partido clave sobre todo para Lobos de la UPNFM, si gana se mantendrá en la pelea por un cupo en la liguilla, en un juego que luce parejo, aunque los «verdes» son lógicos favoritos por la localía.

Para Marathón es un partido especial, el primero sin su presidente Amaya, por lo que la afición espera que el grupo de jugadores le dediquen el triunfo en casa, llegando en buena forma a la liguilla donde liderará una de las dos triangulares por el título,

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Yankel, 1 de marzo del 2025, empataron 3-3. Los goles «verdes» de Alexy Vega, Allans Vargas y Kenny Bodden, mientras por la visita marcaron Carlos Róchez, Jairo Róchez y Kilmar Peña.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MARATHÓN VRS UPNFM

Jueves 4 diciembre 2025

Estadio: Yankel Rosenthal, SPS, 3 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Luis Mejía

