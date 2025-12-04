Triunfo «celestial» del Marathón

SAN PEDRO SULA.- En un partido especial y dedicado al eterno presidente, Orison Amaya, quien recién falleció, el Marathón cumplió derrotando a los Lobos de la UPNF; y se situaron líderes provisionales del Torneo Apertura 2025-2026.

Los goles “verdolagas” fueron conseguidos por Damín Ramírez (28) e Isaac Castillo (71).

LAS ACCIONES:

En un partido especial y decisivo, Marathón mostró su señorío en casa, aunque no fue contundente, le bastó su orden táctico para vencer a los Lobos de la UPNF que lucharon, pero no pudieron doblegar al “monstruo verde” en su casa.

A pesar del buen juego “verdolaga”, el primer gol tardó 28 minutos, en una jugada donde Damín Ramírez, recogió un balón suelto para liquidar a Alex Guity a los 28 minutos.

Los Lobos la intentaron, pero la zaga bien escalonada no dejaba espacios, más bien Marathón tuvo intentos de Isaac Castillo, Cristian Sacaza y otros, pero los remates los controlaba Alex Guity, quien estuvo muy seguro bajo los tres palos.

Los lobos sabiendo que necesitaba sumar los puntos trataron de cambiar las cosas, Salomón Nazar rápidamente hizo los cinco cambios, pero su ofensiva no mejoró y no inquietó tanto al panameño César Samudio.

Bajo esa desesperación dejaron espacios que eran aprovechados por los locales y en una jugada de Damín Ramírez, Isaac Castillo liquidó a Lobos con remate cruzado a los 71 minutos.

Los últimos minutos fueron de llegadas de ambos equipos, pero no hubo más goles y Marathón certificó el liderato en forma provisional, porque concluyó si presencia en las vueltas, superando a Olimpia con un punto, pero si los merengues en el Nacional derrotan a Victoria los desplaza, mientras Lobos todavía tiene en sus manos el sexto puesto de liguilla, pero debe ganarle al Real España, ya que Olancho ganando en Juticalpa lo podrá dejar fuera de la liguilla. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (2): César Samudio, José Aguilera, Henry Figueroa, Javier Rivera, Iván Anderson (Samuel Elvir) (83), Francisco Martínez (Kenny Bodden) (83), Isaac Castillo (César Gaído) (90 +1), Odin Ramos (Tomás Sorto) (67), Cristian Sacaza (André Orellana) (67), Damín Ramírez y Nicolás Messiniti.

GOLES: Damín Ramírez (28) e Isaac Castillo (71)

AMONESTADOS: José Aguilera

EXPULSADOS: Ninguno

UPNFM (0): Alex Guity, Geremy Rodas (German Mejía) (58) Félix García, Óscar Barrios, Andrés Dávila, José Fiallos, Marcos Morales (Enrique Vázquez) (30), José Raúl García (Junior Padilla) (58), Janiel Ruiz, Kilmar Peña (Roberto Moreira) (46) y Jairo Róchez (Geovani Martínez) (58).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Kilmar Peña, Óscar Barrios, Félix García y Junior Padilla

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Luis Mejía

ESTADIO: Yankel Rosenthal.

