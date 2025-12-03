Olimpia a ratificar liderato

Un partido de mucha emotividad y decisivo se realizará esta noche en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, donde el Olancho FC se juega el pase a la liguilla, mientras Olimpia buscará agenciarse un nuevo título honorífico de las vueltas.

Por la tarde en La Paz, Génesis buscará cerrar el torneo en casa con un triunfo clave para alejarse de la zona de descenso, recibiendo a un Juticalpa que busca la liguilla en un partido que no será nada sencillo.

OLANCHO FC VRS. OLIMPIA

Es un partido decisivo para Olancho FC, una nueva derrota certifica el fracaso millonario del equipo que dirige Reynaldo Tilguath, quien ha atizado al plantel, ya que tienen todos los elementos para triunfar, pero no lo han demostrado en la cancha y esta noche que reciben al campeón, la tarea no es nada fácil, puesto que Olimpia también se juega las vueltas en una cancha adecuada para el buen fútbol.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, 17-18-septiembre 2025 en el Nacional, Olimpia y Olancho FC empataron 2-2. Los goles olimpistas de José Mario Pinto (2), mientras los de Potros fueron anotados por Diego Rodríguez y el uruguayo Rodrigo Olivera.

GÉNESIS VRS. JUTICALPA FC

Juticalpa se juega la última carta para buscar la liguilla, tendrán que ganarle al Génesis en La Paz, en un partido que pinta parejo, ya que los locales quieren alejarse de la zona de descenso y así afrontar el Clausura con mayor tranquilidad y con nuevos retos.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, 24 de septiembre del 2025, en el estadio Juan Ramón Brevé, empataron 1-1, Denovan Torres (p) anotó por los locales, mientras el empate fue anotado por Ángel Tejeda.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLANCHO FC VRS OLIMPIA

Miércoles 3 de diciembre del 2025

Estadio: Juan Ramón Brevé Vargas, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Julio Guity

GÉNESIS VRS. JUTICALPA

Miércoles 3 diciembre 2025

Estadio: Roberto Suazo Córdova, La Paz, 3:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: José Valladares

