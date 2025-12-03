Hoy se define campeón centroamericano

La Concacaf Central American Cup 2025 continúa este miércoles con CSD Xelajú MC recibiendo a LD Alajuelense en el partido de vuelta de la Final, en el Estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

La serie está igualada 1-1 tras el empate en Costa Rica en el partido de ida, y Xelajú llega con ventaja por goles de visitante.

En la ida, Jesús López adelantó a Xelajú desde el punto penal, antes de que Ronaldo Cisneros igualara para Alajuelense.

El portero de Xelajú, Darío Silva, tuvo una actuación sobresaliente con siete atajadas, la mayor cantidad en un partido de la Fase Final en esta edición 2025.

Xelajú buscará defender su ventaja ante su afición para conquistar el primer título internacional en la historia del club.

De lograrlo, se convertiría además en el primer club guatemalteco en ganar la competencia.

Los bicampeones defensores, LD Alajuelense, apuntan a una victoria que les permitiría conquistar su tercera Copa Centroamericana consecutiva y su séptimo título internacional.

El criterio de goles de visitante será el primer desempate en caso de empate en el marcador global.

Un empate 1-1 enviaría el partido a tiempo extra y, de ser necesario, a una definición por penales.

El ganador de la serie recibirá un pase directo a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026. (CONCACAF)

