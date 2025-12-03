Partido finalizado: Olancho FC (2) – (2) Olimpia

En un final con mucho dramatismo, el Olimpia complicó su posición en la cima, tras rescatar agónicamente un empate 2-2, ante un Olancho FC , que perdió una oportunidad brillante para acceder a puestos de liguilla en duelo por la jornada 21 de la Liga Nacional de Honduras celebrado ayer.El albo sigue líder con 41 puntos, dos más que su cercano competidor Marathón (39), merced a los goles de Michaell Chirinos (29’) y Clinton Benneth (83’)

LAS ACCIONES

Olancho y Olimpia se retaban en la penúltima jornada con un solo objetivo, los olanchanos con la última oportunidad para entrar a clasificación por la liguilla y necesitado por la victoria, el problema es que el capitalino urgía también de sumar tres puntos para asegurar su primer lugar en la cima.

Con estos ingredientes el equipo de Reynado Tilguath, y acuerpado con su gente, saltó desde el inicio muy dispuesto en busca del triunfo para seguir soñando y fue Aarón Cabrera que tuvo un primer mano a mano con Menjívar, aunque el albo también ya daba algunos avisos mediante José Pinto.

El partido era parejo, de posesión compartida, sin embargo, antes de completarse la primera media hora, se vino un señor gol que puso a ganar a los “melenudos”, después que Michaell Chirinos, con clase y categoría, decretara el 1-0 cuando se jugaban los 29 minutos.

No desesperó el “potro”, siguió jugando con paciencia y convicción para llegar a la igualada y en esa instancia tuvo que ser Aarón Cabrera el que convirtiera el 1-1 antes de retirarse al descanso.

De vuelta a las acciones y al ver que la misión no era imposible, el entrenador olanchano realizó tres variantes para iniciar la búsqueda del triunfo, y la formula le daba resultados, porque al 51’, ya se ponía a ganar 2-1 con gol de Rodrigo Oliveira.

Contra las cuerdas y abajo en el marcador los “leones”, se fueron con todo en busca de la igualada, pusieron en aprietos a la defensa rival y en una de esas, tuvo que ser el recién ingresado Clinton Benneth, el que pusiera tablas en el marcador 2-2 al 83′.

Después y hasta el final el marcador no se movió más y esto bastó para que Olimpia complicara su posición en la cima, al igual que Olancho FC que sigue fuera de puestos de clasificación. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLANCHO FC (2) – Gerson Argueta, Óscar Almendárez, Nelson Muñoz, Juan Lasso, Yeer Gutiérrez (Roger Sanders 46’), José Domínguez (Edgar Benítez 63’), Diego Rodríguez (Deyron Martínez 46’) , Marlon Ramírez, Alexander López (Omar Elvir 62’), Rodrigo Oliveira, Aarón Cabrera (Yeison Mejía 46’)

Técnico: Reynaldo Tilguath

Goles: Aarón Cabrera (45′), Rodrigo Oliveira (51′)

Amonestados: No hubo

Expulsados: No hubo

Árbitro: Julio Guity

Estadio: Juan Ramon Breve, Olancho, 5:15 p.m.

OLIMPIA (2) – Edrick Menjívar; Carlos Sánchez, Emanuel Hernández, Facundo Queiróz, Edwin Lobo(Clinton Benneth 82’) Agustín Mulet, Elison Rivas (Josman Figueroa 70’), José Pinto, Michaell Chirinos; Jorge Benguché y Yustin Arboleda

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Michaell Chirinos (29’), Clinton Benneth (83’)

Amonestados: Elison Rivas, Michaell Chirinos, Agustín Mulet, Clinton Benneth

Expulsados: No hubo

