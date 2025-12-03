Génesis frenan al Juticalpa

LA PAZ. Con 10 jugadores el Génesis luchó todo el partido y empató 2-2 en un duelo que era crucial para Juticalpa FC ganarlo, pero al final naufragaron con su intento de liguilla.

Los goles locales fueron anotados por Ángel Palomo (43) y Carlos Arzú (73), mientras las anotaciones visitantes las consiguieron Messy Cerrato (10) y Junior Lacayo (49).

EL JUEGO:

Desde el primer minuto el Génesis se complicó, la merecida expulsión del portero Dayan Rodríguez le dio la ventaja a la visita, quienes apenas los 10 minutos ya ganaban con gol del sub-20, Messy Cerrato, con derechazo que batió al meta colombiano Rolando Balanta, quien adornó únicamente la anotación.

Los locales lucharon y empataron al final del primer tiempo, a centro de Edwin Maldonado que de testa mandó guardar a la red, el también sub-20, Ángel Palomo.

Iniciando el segundo tiempo, Juticalpa de nuevo se fue al ataque y en una gran combinación, la bola quedó servida a Junior Lacayo, quien tranquilamente puso el 2-1.

Los locales no se entregaron y buscaron la igualada que se produjo a minuto 74, en una gran asistencia de Ángel Tejeda que definió bien Carlos Arzú, para igualar el partido 2-2.

Los dos equipos cerraron el juego buscando el gol de la victoria, pero lo más justo fue el empate 2-2, que elimina al Juticalpa de la liguilla y al Génesis lo aleja un punto del sotanero, CD Choloma. (GG)

FICHA TÉCNICA:

GÉNESIS (2): Dayan Rodríguez, Juan Riascos, Ángel Sánchez (Herberth Núñez) (70), Ismael Santos, Gabriel Araujo, Edwin Maldonado, Héctor Castellanos, Kevin Pérez (Oliver Morazán) (61), Ángel Palomo (Carlos Arzú) (61), Ángel Tejeda y Edil Mármol (Rolando Balanta) (2)

GOLES: Ángel Palomo (43) y Carlos Arzú (73)

AMONESTADOS: Juan Riascos y Edwin Maldonado

EXPULSADOS: Dayan Rodríguez (2)

JUTICALPA (2): Denovan Torres, Bryan Barrios, Júnior García, David Mendoza, Axel Gómez (Elmer Guity) (64), César Canales (Marcelo Canales) (72), Roger González, Messy Cerrato (Kelvin Matute) (72), Christian Altamirano, Josué Villafranca (Luis Hurtado) (64) y Júnior Lacayo (Carlos Fernández) (76).

GOLES: Messy Cerrato (10) y Junior Lacayo (49)

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Ninguno.

ÁRBITRO: José Valladares

ESTADIO: Roberto Suazo Córdova, La Paz

