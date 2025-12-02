Motagua a restarle fuerza al “tiburón”

La jornada 21 del Torneo Apertura 2025-2026, inicia hoy con dos interesantes duelos, donde Motagua intentará consolidar su tercer puesto, cuando reciba en el estadio “Chelato Uclés” al Platense a partir de las 7:30 pm, mientras que en La Ceiba, el Victoria recibirá al CD Choloma a las 5:15 pm. Marathón lo hará hasta el jueves ante la UPNFM, debido a que pidieron suspender el duelo por la muerte de su presidente Orinson Amaya.

VICTORIA – CD CHOLOMA

Duelo por abandonar el sótano y por alejar fantasmas del descenso, los dos peores equipos del torneo liguero, Victoria y CD Choloma, ambos en la última posición con once unidades, se retan en un compromiso donde los “lecheros”, pese la falta de pago y a la salida de varios de sus futbolistas, buscarán continuar con su racha triunfal ante el modesto “cholomeño”.

DATO HISTÓRICO

En duelo por la jornada 10 celebrado el jueves 18 de septiembre, el representativo de Choloma se adjudicó una victoria 2-1.

MOTAGUA – PLATENSE

Luego de olvidarse de la cima en el anterior duelo donde no pasó del empate ante la UPNFM , el Motagua regresa a la capital con la intención de devolverle la ilusión a sus aficionados con un triunfo de cara a la liguilla, sin embargo, enfrentará a un Platense en franco ascenso, que, tras el triunfo ante Olancho FC, escaló al cuarto lugar de la tabla, confirmando su buen cierre de fase regular y acercándose con fuerza a la liguilla.

DATO HISTÓRICO

El último enfrentamiento entre ambos se registró el pasado miércoles 17 de septiembre donde Motagua se llevó los tres puntos al derrotarlos de visita 2-1.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

VICTORIA VRS. CD CHOLOMA

martes 2 de diciembre 2025

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Municipal Ceibeño

Transmite: TVC

Árbitro:

MOTAGUA VRS. PLATENSE

martes 2 de diciembre 2025

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: “Chelato Uclés”

Transmite: TVC

Árbitro:

