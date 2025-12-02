Dos equipos en forma, frente a frente

Seguramente los dos equipos más en forma de LaLiga, el Barcelona, nuevo líder en solitario, y el Atlético de Madrid, que encadena seis victorias, se miden este martes en el Camp Nou, en un partido adelantado por la disputa de la Supercopa de España.

Para los azulgrana, el choque de este martes es de los que pueden marcar su camino esta temporada, después de que haya sucumbido anteriormente en los tres partidos de máxima exigencia de esta temporada: PSG, Real Madrid y Chelsea.

Y la convicción es máxima en el Atlético, que va lanzado al Camp Nou. En tres semanas ha pasado de una desventaja de ocho puntos sobre la cima a tenerla al alcance este mismo martes, subido desde hace tiempo en una reacción casi imparable, con una sola derrota (4-0 con el Arsenal) en sus últimos 14 compromisos.

Los barcelonistas, pese a las dudas en su juego, que no es el de la pasada temporada; y las múltiples bajas acumuladas en este inicio de curso, se van recuperando poco a poco y, por ejemplo, en casa se mantienen intratables.

Siete partidos y siete victorias; 23 goles a favor y 4 en contra. Ante el Atlético se espera que vuelva al once Pedri González y que Hansi Flick pueda armar un once reconocible.

