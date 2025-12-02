Victoria con goleada sale del sótano

El CD Victoria a pesar de las adversidades económicas sumó su tercer triunfo consecutivo del torneo, al golear 4-1 al CD Choloma, en partido que abrió la jornada 21 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Con el gane el equipo del colombiano Jhon Jairo López salió del sótano de la tabla al acumular 14 puntos, y deja en el último lugar a los cholomenos con 11 unidades.

A base de entrega y triunfos el plantel de los ceibeño demuestra su profesionalismo a pesar de no recibir desde hace cuatro meses salario.

Fue un primer tiempo de mucha movilidad y donde los visitantes sorprendieron con un tempranero gol de Leiden Anaya quien sin marca mandó al fondo de la red tras centro de Yethson Chávez.

La alegría para los cholomeños duró poco, los ceibeño rápido empataron con anotación de Juan García, quien en el centro del área remató cruzado para el 1-1 a los 26 minutos.

Victoria tuvo para la remontada, pero el colombiano Segundo Granja falló un penal ante su compatriota Jeison Truque quien adivinó el lanzamiento.

Antes del descanso Choloma quedó con un jugador menos tras la expulsión de Rossel Arias por dura falta a Kesdy Sevilla.

En el segundo tiempo los “jaibos” aprovecharon la ventaja numérica para adueñarse del balón y manejar a fondo el partido.

Kesdy Sevilla en jugada personal ingreso al área y con toque suave puso el 2-1 del encuentro.

Choloma no se recuperó del segundo tanto y fue sometido por el equipo de casa que terminó ganando por goleada con un doblete de penal de Carlos Bernández en menos de tres minutos (75´y 78’).

Al final los “maquileros” terminaron con 9 jugadores ante la expulsión de Yasser Santos.

Alineaciones:

Victoria (4): Michael Perelló, Allan Banegas, Carlos Matute, Segundo Granja, Fabricio Silva, Rodolfo Espinal, Stedman Pérez, Brayan Chávez, Ángel Barrios, Kesdy Sevilla, y Juan García.

Goles: J. García (26’), K. Sevilla (49′) y C. Bernárdez (75′ y 78′)

Amonestados: K. Sevilla (53’), J. García (52’)

Expulsados:

CD Choloma (1): Jeison Truque, Jonathan Córdova, Jordi Franco, Yethson Chávez, Hesler Díaz, Leider Anaya, Jafet Núñez, Rossel Arias, Bryan Félix, Julio Bernárdez y Yasser Santos.

Goles: L. Anaya (20’)

Amonestados: J. Franco (41’)

Expulsados: R. Arias (45’), Y. Santos (36’)

Árbitro: Selvin Brown

Estadio: Ceibeño:

