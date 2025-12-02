Vapulearon al «ciclón»

Platense llegó a la capital con la convicción de sumar los tres puntos y no solo eso consiguieron, humillaron en su estadio al poderoso Motagua, que anoche fue una lágrima en el estadio Nacional al perder merecidamente 4-0 a manos del primer campeón nacional.

Los goles “escualos” fueron obra de Manuel Salinas (35), Samuel Pozantes (41), Erick Puerto (58) y Carlos Pérez (78).

EL JUEGO:

Platense desde el primer tiempo tuvo un equipo muy ordenado, regaló la posesión y poco a poco fue generando peligro, donde Luis Ortiz tuvo que emplearse a fondo, mientras el colombiano Javier Orobio tuvo poco trabajo.

Producto del mejor manejo, Platense se fue arriba en una jugada de Carlos Pérez a los 35 minutos, quien cedió el balón a Manuel Salinas, quien remató desde fuera del área, la bola la desvió un zaguero y se coló en el pórtico de Ortiz para el 1-0.

No se había repuesto del primero cuando Georgie Welcome hace lo que quiere con Luis Vega, envió un centro cruzado que nadie pudo despejar y allí puntal a la cita, Samuel Pozantes la mandó a guardar con un zurdazo imparable para Ortiz.

En el segundo tiempo se esperaba la reacción de Motagua, pero sencillamente sus jugadores ni las manos metieron y fue el Platense que seguía buscando más goles, logrando el tercero a través de Erick Puerto en error defensivo, pero en gran asistencia de Welcome.

Ya ese 3-0 era lapidario y humillante, pero Platense no bajó el freno y se encontró con el cuarto en combinación de Puerto y Pérez, sentenciando la goleada inesperada en contra de Motagua en casa.

Con ese triunfo Platense llega a la jornada 22 en el cuarto lugar con mejor diferencia de goles que Real España y 28 unidades, mientras Motagua ya tercero cerrará de visita en Juticalpa. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (0): Luis Ortiz, Clever Portillo (Riki Zapata) (46), Sebastián Cardozo, Luis Vega (Melvin Caleb Valladares) (74), Jonathan Argueta (Carlos Argueta) (46), Jonathan Núñez (Óscar Padilla) (60), Denis Meléndez, Rodrigo Gómez, Jorge Serrano, Jefryn Macías y Maicol Cabrera (Mathias Vázquez) (46).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Ninguno

PLATENSE (4): Javier Orobio (Merlin Bonilla) (88), Oslan Velásquez, José Carlos López, Brandon Santos, Rubén Elías García, Manuel Salinas, Samuel Pozantes, Eduardo Urbina (Ilce Barahona) (67), Carlos Pérez (Sebastián Espinoza) (88), Erick Puerto (Osman Rodríguez) (88) y Georgie Welcome (Aldo Fajardo) (67).

GOLES: Manuel Salinas (35), Samuel Pozantes (41), Erick Puerto (58) y Carlos Pérez (78).

AMONESTADOS: Manuel Salinas

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Kevin Ulloa

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa

