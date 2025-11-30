Partido finalizado: Girona (1) – (1) Real Madrid

GOLES:

Girona: Ounahi (44′)

Real Madrid: K. Mbappe (66′)

Un Girona necesitado de un buen resultado para salir de puestos de descenso recibe este domingo (21:00 hora CET, -1 GMT) a un Real Madrid que no puede permitirse otro tropiezo en Liga, tras encadenar dos empates consecutivos fuera de casa que han dejado en un punto su ventaja en el liderato de la competición.

La victoria en Grecia ante el Olympiacos (3-4) dio una vida extra a Xabi Alonso, pero no alejó todas las dudas acerca del rendimiento de su equipo. Apareció Kylian Mbappé, quien firma el 55% de los goles del Real Madrid esta temporada, con un ‘póker’ -cuatro goles- para apagar las dudas en defensa y en el control de partido.

Tres goles encajó en Atenas el Real Madrid, tras los dos de días antes contra el Elche. Cinco en dos partidos que, sumados a los cinco del derbi, forman gran parte de los 17 que ha encajado en lo que va de temporada, repartidos en 18 encuentros y teniendo en cuenta que Courtois -el miércoles jugó Lunin su primer partido por un proceso vírico del guardameta belga- ha dejado su portería a cero en ocho ocasiones.

ALINEACIONES

REAL MADRID: Courtois; Trent, Éder Militao, Rüdiger, Fran García; Tchouameni; Valverde, Arda Güler; Bellingham; Vini Jr. y Mbappé

GIRONA: Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Arnau, Alex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; y Vanat.

