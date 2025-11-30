El líder en apuros visita a un Girona en mejoría

Un Girona necesitado de un buen resultado para salir de puestos de descenso recibe este domingo (21:00 hora CET, -1 GMT) a un Real Madrid que no puede permitirse otro tropiezo en Liga, tras encadenar dos empates consecutivos fuera de casa que han dejado en un punto su ventaja en el liderato de la competición.

La victoria en Grecia ante el Olympiacos (3-4) dio una vida extra a Xabi Alonso, pero no alejó todas las dudas acerca del rendimiento de su equipo. Apareció Kylian Mbappé, quien firma el 55% de los goles del Real Madrid esta temporada, con un ‘póker’ -cuatro goles- para apagar las dudas en defensa y en el control de partido.

Tres goles encajó en Atenas el Real Madrid, tras los dos de días antes contra el Elche. Cinco en dos partidos que, sumados a los cinco del derbi, forman gran parte de los 17 que ha encajado en lo que va de temporada, repartidos en 18 encuentros y teniendo en cuenta que Courtois -el miércoles jugó Lunin su primer partido por un proceso vírico del guardameta belga- ha dejado su portería a cero en ocho ocasiones.

Publicidad

Un Courtois que volverá a defender la portería del Real Madrid, en una nómina de jugadores recuperados en la que Xabi Alonso recibió las buenas noticias de ver de vuelta, además de a Franco Mastantuono, a dos centrales: Rüdiger, lesionado desde septiembre, y Militao, ausente once días por lesión muscular.

Tras tener que poner en liza en ‘Champions’ una defensa de circunstancias, con Álvaro Carreras de lateral, Xabi tendrá más opciones en el centro de la zaga, aunque mantendrá hasta el domingo la duda de Asencio, quien sufre una gastroenteritis. Y de su recuperación o no dependerá cómo componga la defensa en Girona.

Por delante, Tchouaméni como ancla, escoltado por Valverde y Bellingham, con Arda Güler o Camavinga disputando un puesto. Mbappé y Vinícius liderarán el ataque tras el gran partido de ambos en Olympiacos, con cuatro goles y dos asistencias, respectivamente.

Un once en el que no puede permitirse hacer probaturas Xabi, tras dos empates seguidos en LaLiga EA Sports que han dilapidado su ventaja en el liderato de la competición, pasando de cinco a uno y viendo como el FC Barcelona juega este sábado y podría adelantarle antes de que arranque el partido ante un Girona que busca una gran victoria ante el líder para salir del descenso.

El equipo catalán, decimoctavo clasificado, suma ya doce jornadas consecutivas en la zona roja, pero poco a poco sigue creciendo y mejorando y va convirtiendo los brotes verdes que vislumbraba Míchel Sánchez en pasos adelante.

Sería noveno si solo contaran las últimas ocho jornadas, con dos victorias, cuatro empates y dos derrotas por la mínima (por 2-1 con el Barcelona y el Getafe), pero los rojiblancos aún pagan su dramático inicio de curso, cuando consiguieron un punto de quince posibles.

Los gerundenses vienen de ganar al Alavés (1-0) y de empatar en casa del Betis (1-1) en un encuentro en el que se adelantó por obra de Vladyslav Vanat y en el que Yáser Asprilla falló una ocasión imperdonable de gol en los últimos instantes.

La situación ya no es «crítica», como dijo el propio Míchel hace unas semanas, pero continúa siendo de mucha necesidad porque urgen puntos y victorias.

En este contexto ganar al Madrid sería confirmar la ilusionante mejoría de las últimas semanas con un golpe sobre la mesa y significaría un empujón enorme en el aspecto anímico y en la clasificación por la alegría de salir del descenso.

El Girona ha caído con claridad en los últimos cuatro partidos con el Madrid (0-3 y 4-0 en la temporada 2023-2024, la de la histórica tercera plaza y la clasificación para la Liga de Campeones, y 0-3 y 2-0 el curso pasado), pero Montilivi no ha olvidado tres victorias para la historia: el 2-1 del primer encuentro entre los dos equipos, en 2017, el 1-2 de 2019 y el 4-2 de 2023 con un póquer del ‘Taty’ Castellanos.

Cristhian Stuani tiene unas molestias en el sóleo que «preocupan», según admitió Míchel en la previa, y se suma a Daley Blind, Vladyslav Krapyvtsov, Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín, Portu y Donny van de Beek en la lista de bajas.

Por contra, el defensa Alejandro Francés vuelve a la convocatoria tras varias semanas lesionado y podría ser la novedad en el once, en detrimento de Hugo Rincón.

– Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón o Alejandro Francés, Arnau, Vitor Reis, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; y Vanat.

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Asencio o Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Arda Güler; Vinícius y Mbappé.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: Montilivi. (EFE)

Noticias Patrocinadas