El Barça busca su cuarta victoria consecutiva en LaLiga

Tras caer goleado ante el Chelsea en la Liga de Campeones (3-0), el Barcelona retoma al pulso a LaLiga recibiendo al Alavés (16:15 horas), en el Spotify Camp Nou, con el objetivo de encadenar su cuarta victoria en la competición nacional y alzarse con el liderato provisional.

Y es que, desde que perdiera el Clásico contra el Real Madrid (2-1), los azulgranas han logrado imponerse a Elche (3-1), Celta (2-4) y Athletic (4-0) y recortarle cuatro puntos al conjunto blanco, que el domingo visita al Girona.

Así, un triunfo contra el cuadro vitoriano le colocaría dos puntos por encima del equipo de Xabi Alonso, que saldría a Montilivi presionado ante la necesidad de lograr el triunfo para mantener la primera plaza.

La victoria también permitirá al conjunto catalán olvidar el tropiezo en Stamford Bridge, donde jugó más de media parte con diez por la expulsión de Roland Araújo y fue claramente inferior al conjunto británico.

Precisamente, Araújo no estará contra el Alavés, pues el central charrúa no se ha entrenado este viernes por un virus estomacal. Su puesto como pareja de Cubarsí en el eje de la zaga podría ocuparla Christensen si el técnico, Hansi Flick, vuelve a adelantar a Eric García y lo coloca como mediocentro junto a De Jong.

Tampoco podrá jugar Fermín, que estará las dos próximas semanas de baja por una lesión en el sóleo de la pierna derecha, por lo que Dani Olmo ocupara su puesto en la mediapunta.

La buena noticia para el conjunto azulgrana es que Pedri ya ha superado la lesión que arrastraba en el bíceps femoral de la pierna izquierda y entrará en la convocatoria liguera, aunque Flick ya ha adelantado que el centrocampista canario empezará en el banquillo.

En cambio, Raphinha, que contra el Athletic y el Chelsea jugó la recta final del partido, parece que ya ha cogido el ritmo de competición suficiente para empezar de inicio ante el Alavés.

Por su parte, el Deportivo Alavés afronta el reto de superar sus problemas lejos de Mendizorroza. Los albiazules solo han ganado un partido como visitantes. En concreto, el conjunto babazorro venció en San Mamés en la cuarta jornada liguera por 0-1 ante el Athletic Club.

Los vitorianos suman además dos derrotas consecutivas, ante Girona y Celta, a pesar de haber acabado estos duelos con mejores sensaciones. Los alaveses no ganan ante los culés desde 2016, cuando Deyverson e Ibai Gómez fueron protagonistas en el 1-2.

Eduardo «El Chacho» Coudet tendrá a toda la plantilla disponible, excepto a Facundo Garcés, sancionado por la FIFA por supuestas infracciones vinculadas a falsificación documental en su nacionalización con Malasia.

Los vascos repetirán línea defensiva con Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Yusi. Antonio Blanco y Denis Suárez, que regresa al Camp Nou, podrían marcar el ritmo en el centro del campo. Lucas Boyé y Toni Martínez serán las referencias de un equipo al que le falta gol, aunque han generado suficientes ocasiones para anotar goles.

Alineaciones probables:

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Christensen, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Denis; Vicente, Aleñá, Toni Martínez; y Lucas Boyé.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias.

Estadio: Spotify Camp Nou. (EFE)

