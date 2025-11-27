Gran expectación de ver al Motagua en Choluteca

La Jornada 20 del Torneo Apertura 2025-2026 se cierra esta noche con dos partidos importantes que se realizan en San Pedro Sula y Choluteca.

En el estadio Morazán de San Pedro Sula, el CD Choloma le hará de local ante Marathón, mientras en el estadio Emilio Williams, Motagua visita a Lobos en un partido muy atractivo para la ciudad.

CD CHOLOMA VRS MARATHÓN

El decano del fútbol hondureño, llega esta tarde y noche con la convicción de ganar y asegurar el segundo puesto de la tabla en uno de los puestos de privilegio ante un CD Choloma en plena crisis financiera que los obligó mover el juego para San Pedro Sula.

A pesar de que se lograron hacer algunos pagos, la crisis del cuadro cholomeño lo deja al descubierto con un equipo débil que tiene muy pocas opciones de frenar al Marathón, que luce favorito para llevarse los tres puntos.

DATOS HISTÓRICOS:

En el juego de la primera vuelta en el estadio Yankel Rosenthal, Marathón derrotó a CD Choloma, con gol Nicolás Messiniti.

UPNFM VRS. MOTAGUA

Es un duelo muy atractivo por lo que se vivió en la primera vuelta, pero en esta ocasión Motagua es más favorito, suma cuatro triunfos consecutivos jugando mejor y llega al partido con plantel completo, con sus seleccionados y dispuestos a sumar más puntos, pero los universitarios se juegan en casa el pase a la liguilla final, coronando otra gran temporada bajo el mando técnico del doctor Salomón Nazar.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, jugando en el estadio Carlos Miranda, Motagua y UPNFM empataron 3-3. Los goles «azules», Rodrigo Gómez, Jefry Macías y Dennis Meléndez, mientras los universitarios Cristian Gutiérrez, Juan Martínez y Félix García.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

CD CHOLOMA VRS. MARATHÓN

Jueves 27 de noviembre del 2025

Estadio: Morazán, SPS, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Allan Ordóñez

UPNFM VRS. MOTAGUA

Jueves 27 de noviembre del 2025

Estadio: Emilio Williams, Choluteca, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Jefferson Escobar

