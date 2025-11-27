Motagua perdonó a Lobos

CHOLUTECA. La racha de triunfos del Motagua en el Torneo de Liga fue frenada por Lobos de la UPFM al empatar sin goles en el estadio Emilio Williams.

Los “azules” pudieron ganar el juego, pero Rodrigo “Droopy” Gómez erró un lanzamiento de penal al minuto 72.

EL JUEGO:

No fue el partido más brillante de la jornada ni de Motagua, perdió racha de triunfos consecutivos, pero el lado bueno de los visitantes fue el debut del lateral mundialista, Darell Oliva y la continuidad de Carlos Palma y Emilio Izaguirre jr.

El partido en sí lo llevó Motagua y tuvo algunas claras que inexplicablemente no terminaron en gol como la que perdió solo Carlos “Zapatilla” Mejía, en el primer tiempo, desperdiciando una de las más claras.

Os locales también llegaron, pero no le hacían remates a Luis Ortiz, quien sí tuvo trabajo, pero lo solventó con mayor tranquilidad.

En el segundo tiempo, con los cambios realizados por Salomón Nazar la intentaron, pero no tuvieron claridad, por lo que Ortiz no se complicó en el juego, aunque la final del mismo tuvo más trabajo.

Por su parte, Motagua, perdonó la más clara, un penal evidente, por falta de José Raúl García, quien jaló a Jefryn Macías, acción que vio el árbitro Jefferson Escobar, quien no dudó en marcar lanzamiento de 11 metros ante la protesta de los jugadores de Lobos.

La falta la ejecutó Rodrigo “Droopy” Gómez, pero Alex Guity se la adivinó y evitó la caída de su marco, dejando en cero su portería ante el enojo de los jugadores Motagua que veían cómo dejaban escapar su quinta victoria consecutiva.

Con este resultado, Motagua ratifica su tercer lugar con 32 puntos, mientras los Lobos se solidifican en el sexto lugar con 25 puntos, esperando mantenerse en la jornada 22 en puestos de liguilla. (GG)

FICHA TÉCNICA:

UPNFM (0): Alex Guity, Andrés Dávila, Óscar Barrios, José Fiallos, Félix García (Eliu López) (88), Junior Padilla (Enrique Vázquez) (46), Janiel Ruiz (German Mejía) (46), Geremy Rodas, José Raúl García, Jairo Róchez (Kilmar Peña) (60) y Roberto Moreira (Marco Morales) (82).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Janiel Ruiz y José Raúl García.

EXPULSADOS: Stalin Zavala

MOTAGUA (0): Luis Ortiz, Christopher Meléndez, Sebastián Cardozo, Luis Vega (Giancarlo Sacaza) (73), Clever Portillo, Carlos Palma, Denis Meléndez, Carlos Mejía (Mathias Vázquez) (73), Rodrigo Gómez (Luis Meléndez) (84), Jefryn Macías (Emilio Izaguirre) (84) y Kleber Oliveira (Darrel Oliva) (81).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Rodrigo Gómez, Christopher Meléndez y Carlos Palma.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

ESTADIO: Emilio Williams, Choluteca.

