Partido finalizado: CD Choloma (0)- (4) Marathón

El Marathón confirmó que su segundo puesto no es casualidad y va por el título liguero, y es que hoy dio un golpe de autoridad, al aplastar cómodamente 4-0 al CD Choloma, en un compromiso donde le bastaron cuatro goles en la primera mitad, para afianzarse en la segunda posición y ponerse a un punto del líder Olimpia.

LAS ACCIONES

Marathón llegaba con la inmejorable ocasión de ponerse a un punto del líder Olimpia y por ahí confirmar su segundo lugar del certamen a falta de dos fechas, la misión no era descabellada, puesto que enfrentaba a un CD Choloma en el último lugar y con problemas de toda índole para escapar de zona de descenso.

Así las cosas y pese a todas las estadísticas a favor del verdolaga, fue el cuadro “maquilero” que inició más ofensivo y en menos de 5 minutos, ya metía miedo en la portería de César Samudio, sin embargo, fue solo un espejismo, porque tras superar el susto inicial, el “monstruo” dejó en manifiesto el significado de efectividad, al ponerse a ganar 2-0, con un gol de Nicolás Messiniti al 07’ y otro de Alexy Vega al 18’, el compromiso pintaba para goleada.

Y esto lo confirmó Odín Ramos al 30′, y 42’, al aumentar el marcador 4-0, el cholomeño, al parecer se alistaba para una catastrófica e histórica humillación, puesto que no mostraba equilibrio, mucho menos resistencia para frenar la artillería local al término de los 45 minutos.

De vuelta a la complementaria, el técnico Jorge Ernesto Pineda, rendido ante la inminente derrota, decidió fortalecerse en defensa, realizó algunas variantes y la formula le dio resultados, aunque lo anterior tuvo que ver en que el sampedrano decidió dosificar fuerzas, en todo caso el rival resultó más vulnerable de lo esperado.

Al final del compromiso, no hubo movimiento en la pizarra, pero eso bastó para que el Marathón diera un golpe de autoridad, para afianzarse en el segundo lugar de la tabla de colocaciones. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

CD CHOLOMA (0) – Dereck Aguilar, Julio Bernárdez (Anier Bermúdez 46’), Jonathan Córdova, Yasser Santos, Wilfredo Díaz (Gefreey Ramos 46’), Axel Alvarado, Yethson Chávez (Osman Chávez 74’), Hesler Díaz, Brayan Félix, Marco Aceituno (Brayan Castillo 75’), Leider Anaya.

Técnico: Jorge Pineda

Goles: No hubo

Amonestados: Yasser Santos

Expulsados: No hubo

Árbitro: Allan Ordóñez

Estadio: Francisco Morazán

MARATHÓN (4) – César Samudio, Iván Anderson (Samuel Elvir 80’), Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez (André Orellana 72’), Isaac Castillo (Tomás Sorto 62’), Luis Arriaga, Damín Ramírez, Alexy Vega (Cristian Sacaza 73’), Odín Ramos (Jailor Fernández 63’), Nicolás Messiniti.

Técnico: Pablo Lavallén

Goles: Nicolas Messiniti (07′), Alexy Vega (18’), Odín Ramos al (30′ y 42’)

Amonestados: Javier Rivera, Francisco Martínez

Expulsados: No hubo

