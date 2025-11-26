Real Madrid a dura prueba

El Real Madrid encara un examen inesperado en Atenas, donde nunca ganó en su historia, con la necesidad de frenar la mala dinámica de resultados al enlazar la derrota europea con el Liverpool con dos empates ligueros frente a Rayo y Elche, que aún no afectan a efectos de clasificación pero siembran la duda en la figura de Xabi Alonso.

Líder de LaLiga, con una ventaja mermada a 1 punto sobre el Barcelona. En el ‘top 8’ en la fase de liguilla de la ‘Champions’ que permite avanzar de ronda directamente con el privilegio de ser local en los cruces. Pero con unas sensaciones que han ido empeorando según avanza la temporada. Una involución sorprendente de un Real Madrid que mostró más señas de identidad del ‘estilo Xabi Alonso’ recién llegado que con el paso del tiempo.

El Real Madrid necesita un triunfo que cierre las heridas y Xabi Alonso un resultado que despeje las dudas. Al ‘mal de los días grandes’ que solamente tumbó en el clásico, le ha sumado dos empates en salidas a Vallecas y Elche con una imagen repleta de displicencia. De nada le sirvieron los cambios tácticos, resucitando la defensa con tres centrales, ni las rotaciones. Necesita, por su 44 cumpleaños, un regalo en forma de guiño del vestuario. Un paso al frente de los jugadores que demuestren que van a muerte con su técnico.

Y no será fácil. Por historia. El Real Madrid no ganó nunca en Grecia (tres empates y seis derrotas), entre esos resultados cuatro corresponden a visitas a Olympiacos con un balance de tres empates y una derrota. Tampoco lo será por las bajas. Xabi Alonso pierde a su jugador más destacado del curso, junto a Kylian Mbappé, el portero Thibaut Courtois. Y jugará en Atenas con una defensa de circunstancias.

A las bajas de Éder Militao y David Alaba, se suma Antonio Rüdiger que no llega a tiempo para la cita y Dean Huijsen, cuya sobrecarga muscular deja a Xabi Alonso en serios problemas. Solamente dispone de uno, Raúl Asencio, de sus cinco centrales, y está obligado a cambiar a un jugador de demarcación. Puede hacerlo con Aurélien Tchouaméni, el día de su regreso tras lesión muscular. También con Álvaro Carreras, que fue tercer central en Elche. Incluso con Ferland Mendy que aún no se ha estrenado.

Tampoco lo ha hecho en lo que va de temporada Andriy Lunin que asumirá la responsabilidad de defender la portería del Real Madrid en un momento delicado. Dani Carvajal y Franco Mastantuono completan la larga lista de bajas madridistas en su momento de mayor irregularidad.

Todo apunta a la continuidad de Trent Alexander-Arnold en el lateral, con Fede Valverde recuperando la titularidad en el centro del campo y Vinícius en la delantera. Si Xabi apuesta por jugar con un tridente el beneficiado será Brahim. Si refuerza el centro del campo con un cuarto integrante, Eduardo Camavinga. Añora los goles de Mbappé que enlaza tres citas sin marcar en las que el Real Madrid no logró el triunfo y se adentró en las dudas.

Por su parte, el Olympiacos vive uno de sus días grandes recibiendo al equipo más laureado de Europa en Atenas. En contraste su fiabilidad en la competición doméstica, intocable en la Superliga griega, líder con 2 puntos de ventaja sobre el PAOK tras ganar las cinco últimas jornadas, con la irregularidad mostrada en la Liga de Campeones donde el técnico español José Luis Mendilibar no ha logrado aún un triunfo este curso.

Derrotado por el Arsenal en Londres (2-0) y goleado por el Barcelona, pese a su buena imagen en la primera parte en Montjuic hasta quedarse en inferioridad numérica (6-1). Firmó empates ante Pafos, incapaz de derrotarlo en el Pireo con superioridad numérica desde el minuto 26 (0-0) y PSV (1-1).

Clasificado en la posición 31 de los 36 participantes, cualquier opción de resurrección en la Liga de Campeones pasan para Olympiacos en derrotar al Real Madrid. Y eso pasa por la inspiración de sus delanteros, el iraní Mehdi Taremi, autor de un doblete en el último partido ante Atromitos, y el marroquí Ayoub El Kaabi, que ha marcado tres dianas en las dos últimas citas.

Amparado en su fortaleza en el Georgios Karaiskakis, donde está invicto en sus últimos nueve partidos europeos en casa (cinco victorias y cuatro empates), lo cierto es que queda muy lejos el último triunfo en la Liga de Campeones ante su afición, frente al Marsella el 21 de octubre de 2020. Cinco temporadas después, Mendilibar lo devolvió a la competición de mayor prestigio y ante sí tienen la oportunidad de firmar una de esas proezas para el recuerdo.

– Alineaciones probables:

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho, Taremi; y El Kaabi

Real Madrid: Lunin; Trent, Asencio, Tchouaméni, Carreras; Fede Valverde, Güler, Bellinham; Brahim, Vinícius y Mbappé.

Arbitro: Michael Oliver (ING).

Hora: 2:00 pm (EFE).

Noticias Patrocinadas