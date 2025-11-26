Duelos decisivos de jornada 20

La Liga Nacional prosigue con su torneo Apertura 2025-2026, al iniciar hoy por la tarde la jornada 20, con el duelo entre Platense y Olancho en el estadio Excelso, mientras a las 5:15 en Juticalpa, Juticalpa FC espera al Victoria y en el estadio Morazán, Real España recibe al Génesis.

La jornada donde descansa el Olimpia se cierra el jueves con el duelo entre CD Choloma y Marathón en el estadio Morazán, mientras en Choluteca, UPNFM espera a Motagua.

PLATENSE VRS OLANCHO

Platense se juega la liguilla en una jornada decisiva ante un rival directo como Olancho FC, por lo que será un partido vibrante donde el ganador podría colarse entre los seis mejores de la Liga.

El gran atractivo es el duelo de dos de los mejores goleadores de la Liga, el hondureño Erick Puerto, líder ajusticiador de la Liga, y el uruguayo Rodrigo Olivera, quien ha sido la taba de salvación de los olanchano.

DATOS HISTÓRICOS:

En el jugo de la primera vuelta en Juticalpa, Olancho triunfo 2-1 con goles de Óscar Almendares y Rodrigo Olivera, descuento de Eduardo Urbina.

JUTICALPA VRS VICTORIA

Juticalpa llega como claro favorito ante Victoria, urge de ganar para volver a optar a la liguilla, ya que un revés lo deja fuera a falta de dos fechas.

A pesar de ello, no se debe fiar, ya que Victoria viene de sorprender a Génesis, juega mejor y sin mucha presión, aunque es el último de la tabla y necesita sumar para llegar menos complicado al Clausura.

DATOS HISTÓRICOS:

En un partido marcado por polémica arbitral, Juticalpa venció 3-2 al Victoria en la Ceiba con goles Josué Villafranca, Junior Lacayo y autogol de Wysdom Quayé. Los goles ceibeños de Jair Delgadillo y Carlos Matute.

REAL ESPAÑA VRS GÉNESIS

Real España, después del golpe que le dio Motagua, necesita derrotar a Génesis y hoy, aunque la afición no lo va a acompañar como es habitual, tiene la obligación de llevarse los tres puntos en casa.

Génesis llega tocado luego de perder merecidamente ante Victoria, y ahora querrá hacer la hazaña ante Real España en el Morazán a donde llegan de víctimas.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta en el estadio Roberto Suazo Córdova, empataron 1-1. Gol local de Williams Moncada (p), mientras el empate lo hizo Daniel Aparicio.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

REAL ESPAÑA VRS. GÉNESIS

Miércoles 26 de noviembre del 2025

Estadio: Morazán, SPS, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

PLATENSE VRS OLANCHO

Miércoles 26 de noviembre del 2025

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés, 3:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

JUTICALPA FC VRS VICTORIA

Miércoles 26 noviembre 2025,

Estadio: Juan Ramón Brevé, Tegucigalpa, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

