Partido finalizado: Real España (1) – (0) Génesis PN

Con lo justo y sufriendo más de la cuenta, el Real España se acercó a la liguilla y comenzó en la búsqueda del título, al doblegar hoy 1-0 a un Génesis PN, que sumó su décimo quinto partido sin ganar de visita y a la vez acabó con su sueño de ingresar a la liguilla.

LAS ACCIONES

Después del golpe que le dio Motagua en su anterior presentación, el Real España llegaba a esta jornada con la obligación de llevarse los tres puntos en casa para recuperar su cuarta plaza, y lo hacía ante un Génesis PN, en tierra de nadie y por ahora más enfocado en evadir el fantasma del descenso.

Así las cosas, con la chapa de favorito y tras 15 minutos de dominio territorial, el catedrático no esperó mucho para ponerse en ventaja 1-0 con gol de Gustavo Moura a los 18’.

Y lejos de una reacción del equipo “canino”, fue el conjunto aurinegro que llevó la iniciativa, se dio cuenta de las debilidades en defensa de su rival y estaba más cercano a la segunda anotación, con el mismo Moura y Nixon Cruz que hasta el término de la primera mitad, tuvieron muchas ocasiones y solo las oportunas intervenciones del meta Dayan Rodríguez evitaban el aumento en el marcador.

La segunda mitad comenzó con una increíble ocasión de Carlos Mejía que erró con todo el marco a su favor, las llegadas de la “maquina” eran interminables, con sus jugadores muy participativos en la construcción, pero imprecisos a la hora de dar la estocada final.

En los minutos finales el Génesis intentó reaccionar, sin embargo, el marcador no se movió más y la solitaria anotación de Moura, bastó para que Real España, recuperara su cuarto puesto y por ahí comenzar a soñar con una tercera plaza. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

REAL ESPAÑA (1) – Luis López, Franklin Flores, Devron García, Jhow Benavidez, Gustavo Moura (Yeison Moreno 78’), Nixon Cruz, Jack Baptiste (Anfronit Tatum 83’), Darixon Vuelto (Carlos Mejía 46’), Daniel Aparicio, Edson Palacios, Roberto Osorto (Darling Mencía 77’)

Técnico: Jeaustin Campos

Goles: Gustavo Moura (18’)

Amonestados: Daniel Aparicio, Nixon Cruz, Roberto Osorto, Carlos Mejía, Anfronit Tatum, Yeison Moreno

Expulsados: No hubo

Árbitro: Selvin Brown

Estadio: Francisco Morazán

GÉNESIS PN (0) – Dayan Rodríguez, Juan Riascos (Cristopher Fonseca 72’), Jonathan Paz (William Moncada 46’), Ismael Santos, Gabriel Araujo, Héctor Castellanos, Edwin Maldonado, Kevin Pérez (Denilson Núñez 63’), Jafeth Núñez (Oliver Morazán 72’), Ángel Tejeda, Jeffry Miranda (Carlos Arzú 67’)

Técnico: Fernando Mira

Goles:

Amonestados: Héctor Castellanos, Denilson Núñez, Ismael Santos, Carlos Arzú

Expulsados: No hubo

