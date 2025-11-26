Gran triunfo «escualo», Olancho se hunde…

Platense se acerca a la liguilla

PUERTO CORTÉS. Platense volvió a ganar en casa, derribó 2-0 a un Olancho que sigue hundido y ya casi fuera de la zona de liguilla.

Los goles del primer campeón nacional fueron obra del veterano, Georgie Welcome (10) y Aldo Fajardo (82)

EL JUEGO:

Platense jugando más ordenado tácticamente ha sumado una victoria importante que lo mete de lleno en la liguilla por el título, luego de su regreso a la primera división.

Si bien es cierto, el portero colombiano Javier Orobio, fue figura, tapando jugadas y remates de gol, Platense tuvo el control de un partido que necesitaban ganar en casa.

Los “escualos” comenzaron a ganar a los 10 minutos en un tiro de esquina bien cobrado por Eduardo Urbina que de testa anidó en la red, el veterano Welcome.

Ese gol animó el ambiente festivo del Excélsior que no se llenó pero que tuvo la suficiente esencia de público para alentar al primer campeón nacional.

Olancho quiso reaccionar con los cambios, pero tanto Orobio como sus defensores se fajaron a lo grandes, evitando posible reacción y más bien los “selacios” lo sentenciaron a los 82 minutos en una jugada de Erick Puerto, quien se quitó la marca de Nelson Muñoz y dio gran asistencia a Aldo Fajardo para sellar el partido y darle segundo triunfo consecutivo al primer campeón nacional. (GG)

FICHA TÉCNICA:

PLATENSE (2): Javier Orobio, Samuel Pozantes (Edgar Sabillón) (90), Brandon Santos, José López, Oslan Velásquez, Rubén García, Eduardo Urbina (Ilce Barahona) (65), Manuel Salinas, Carlos Pérez (Ofir Padilla) (80), Erick Puerto (Osman Rodríguez) (90) y Geogie Welcome (Aldo Fajardo) (65).

GOLES: Georgie Welcome (10) y Aldo Fajardo (83)

AMONESTADOS: José Carlos López

EXPULSADOS: Ninguno

OLANCHO (0): Gerson Argueta, Óscar Almendares, Nelson Muñoz, Roger Reyes (Juan Lasso) (56), Deyron Martínez (Yeison Mejía) (46), Omar Elvir (Diego Rodríguez) (70), Juan Delgado, Henry Gómez (Cristian Cálix) (46), Alex López, Marlon Ramírez (Carlos Small) (56) y Rodrigo Olivera.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Juan Delgado

EXPULSADOS: Juan Delgado (85)

ÁRBITRO: Said Martínez

ESTADIO: Excélsior, Puerto Cortés

