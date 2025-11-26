Victoria sale del sótano

Victoria pese a sus crisis financiera y desbandada de jugadores sigue dando batalla en el torneo, y dio la sorpresa de la jornada al derrotar de visita 4-3 al Juticalpa FC, en partido celebrado en el estadio Óscar Peralta de San Francisco de La Paz, Olancho.

Los ceibeños lograron su tercer triunfo del campeonato y segundo de forma consecutiva, de paso salieron del sótano de la tabla por diferencia de goles al llegar a 11 puntos, igual cantidad del Choloma que este jueves recibe al Marathón.

El juego fue muy reñido y entretenido de inicio a fin. Victoria se puso a ganar con anotación del colombiano Segundo Granja quien con remate potente cruzó al portero Denovan Torres a los 14′.

Los locales empataron a los 28 minuto tras remate de cabeza de Josué Villafranca.

Antes del descanso la visita nuevamente enmudeció el estadio con un potente disparo de Keydi Sevilla (45+2′), que no pudo contener Torres.

En el inicio del segundo tiempo los ceibeño inspirados ampliaron el marcador a 3-1, con gol de Carlos Bernárdez a los 59′.

Humberto Rivera buscando evitar la derrota movió sus fichas y modificó su esquema, igualando las acciones con goles de Nicolás Gómez (76′) y de Villafranca a los 81’.

Cuando todos apostaban por la paridad, Josué Villafranca en un intento por despejar el balón lo mandó al fondo de su marco dándole el triunfo a los ceibeños de 4-3.

En la última jugada Juticalpa tuvo para empatar, Norma Gaboriel fusiló a el portero Michael Perelló, la pelota pegó en el vertical derecho y luego Villafranca remató a fondo, pero el central Raúl Castro anuló la acción por supuesta fuera de juego del atacante.

Alineaciones:

Juticalpa FC (3): Denovan Torres, Kelvin Matute, Josué Villafranca, Leonel Casildo, Cristian Altamirano, Junior Lacayo (Norma Gaboriel 78’), Ramiro Rocca (Luis Hurtado 70’), Nicolás Gómez (Rodrigo Rodríguez 85’), David Mendoza, Kliffox Bernárdez (Elmer Güity 45’) y Messy Cerrato (César Canales 70’).

Goles: J. Villafranca (28’ y 81′) y Nicolás Gómez (76′)

Amonestados: E. Güity (78’) y R. Rodríguez (80’)

Expulsados:

Victoria (4): Michael Perelló, Pablo Cacho, Fabricio Silva, Allan Banegas, Carlos Matute (Rodolfo Espinal 50’), Segundo Granja (Carlos Bernárdez 45’), Stedman Pérez (Samuel Card 75’), Brayan Chávez (David Morales 45’), Ángel Barios, Juan García (Dester Mónico 80’) y Keydi Sevilla.

Goles: S. Granja 14’, Keydi Sevilla (45+2′), Carlos Bernárdez (59′) y J. Villafranca (autogol 89’)

Amonestados: P. Cacho (38’), A. Banegas (51’) y M. Espinal (89’)

Expulsados:

Árbitro: Raúl Castro

Estadio: Óscar Peralta

