Domingo de clásicos

La jornada 18 del Torneo Apertura 2025-2026 se cierra con dos los clásicos más importantes de la Liga ya que en el Nacional se disputa en Tegucigalpa entre Olimpia y Marathón, mientras en San Pedro Sula, Motagua visita al Real España.

OLIMPIA VRS MARATHÓN

Es el partido de la jornada con los dos mejores equipos de la Liga, incluso allí se puede decir que el liderato de las vueltas, si el Olimpia ganan el juego.

Es un partido que todo mundo espera, dos grandes equipos, que juegan bien y están bien dirigidos y que seguramente darán un gran partido, en donde la única baja de los visitantes es el goleador Rubilio Castillo, ya que se habilitó al argentino Nicolás Messiniti.

DATOS HISTÓRICOS

En la primera vuelta jugando en el estadio Olímpico, Marathón doblegó 2-0 al Olimpia con goles de Cristina Sacaza y Damín Ramírez.

REAL ESPAÑA VRS MOTAGUA

Es un clásico vital para Real España, ya que Motagua ya es tercero sólido con tres triunfos, consecutivos.

La Realeza no debe ceder más puntos en casa, aunque enfrenta un clásico que nunca ha sido sencillo, máxime que ambos van a utilizar sus seleccionados.

No hay bajas en ninguno, van completos y seguramente será un gran partido en el estadio Morazán.

DATOS HISTÓRICOS

En la primera vuelta, Motagua ganó 3-2 con goles de Jhon Kleber, Denis Meléndez (2), mientras por Real España los hizo, Jow Benavidez y Darlin Mencía.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLIMPIA VRS. MARATHÓN

Domingo 23 de noviembre del 2025

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Arbitro: Jefferson Escobar

REAL ESPAÑA VRS. MOTAGUA

Domingo 23 de noviembre del 2025

Estadio: Francisco Morazán, San Pedro Sula, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Luis Mejía

Noticias Patrocinadas