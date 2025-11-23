Motagua remonta a Real España

Motagua con un gol de laboratorio del brasileño John Kleber Portillo, remontó a Real España 2-1 en el cierre de la jornada 18 del torneo Apertura de la Liga Nacional, efectuado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Las “águilas” con el triunfo son terceros y con opciones de finalizar segundo en las vueltas regulares al llegar a 31 puntos y dejar cuartos a los sampedranos con 25.

El duelo inició con un conjunto aurinegro pegando y sorprendiendo de inicio, el brasileño Gustavo Moura fusiló a Luis Ortiz, en gran pase de Carlos Mejía, para el 1-0 en el minuto dos.

Pese al inesperado golpe los capitalinos no se achicaron y se fueron con todo buscando la parida, lo que dio mucho atractivo al partido.

Jefryn Macías a los 11 minutos empató las acciones al conectar de cabeza un centro por la banda izquierda.

Motagua tuvo para remontar por intermedio de John Cleber Oliveira quien de palomita casi anota. Los sampedranos tuvieron para ampliar con un cabezazo de Devon García que rosó el vertical derecho de Ortiz.

El complemento no fue lo esperado, las acciones fueron más trabas y peleadas en el medio campo.

Devron García de cabeza nuevamente intentó y estuvo cerca de anotar.

Motagua remontó el marcador en una gran jugada de laboratorio que definió el brasileño John Kleber de Oliveira a los 78’, tras recibir de tiro libre de Carlos Mejía.

Real España intentó evitar la derrota en su estadio y con su gente, pero o pudo ante un rival que tras el gol fue superior y supo controlar el balón y sobre todo ser sólido en defensa. (HN)

Alineaciones:

Real España (1): Luis López, Maylor Núñez (Edson Palacios 45’), Franklin Flores, Devron García, Jhow Benavidez, Gustavo Moura (Daniel Carter81’), Jack Baptiste, Darixon Vuelto, Daniel Aparicio, Roberto Osorto (Yeison Moreno 81’).

Goles: G. Moura (2’)

Amonestados: L. López (44’), E. Palacios (47’), G. Moura (69’)

Expulsados:

Motagua (2): Luis Ortiz, Luis Vega, Jorge Serrano (Carlos Mejía 76’), Denis Meléndez, Marcelo Santos, Clever Portillo, Rodrigo Gómez (Luis Meléndez 76’), Jefryn Macías, Cristopher Meléndez, John Kleber Oliveira (mathías Vázquez 85’), Carlos Palma (Sebastián Cardozo 55’).

Goles: J. Macías (12’) y J. de Oliveira (78’)

Amonestados: J. Serrano (47’), C. Meléndez (69’)

Expulsados:

Árbitro: Luis Mejía

Estadio: Morazán

Noticias Patrocinadas