Partido finalizado: Olimpia (3) – (2) Marathón

En un partido de ida y vuelta, de poder a poder y con cierre dramático, el Olimpia se afianzó en el liderato ayer, luego de vencer 3-2 a un Marathón que mereció mejor suerte en su visita a la capital, pero que al final cayó en la contundencia del cuadro “melenudo”.

Olimpia sumó 40 puntos y le sacó 4 de diferencia al sampedrano, merced a los goles de Yustin Arboleda (12’ penal), Jorge Benguché (55′) y Clinton Bennetth (79′), por el verde descontó Nicolás Messiniti al 53′ y 87’.

LAS ACCIONES

Olimpia en el primer lugar de la tabla con 37 puntos, pero tratando de recuperarse de una goleada histórica en su último duelo ante el Génesis PN, regresaba a casa y en esta ocasión, recibiendo a un Marathón, obsesionado con arrebatarle el liderato y enfocado en sumar el título número diez en el mes de su centenario.

Así las cosas, con una incesante lluvia y ante una regular cantidad de aficionados, el árbitro central, dio por comenzado el pulso, con dos equipos que desde el inicio dejaron claras sus “malas” intenciones, sin embargo, fue al albo que pegó primero al ponerse a ganar 1-0, con gol de lanzamiento penal de Yustin Arboleda a los 12 minutos.

Pese a la anotación el capitalino, mostró algunas deficiencias en defensa y el verdolaga pareció darse cuenta y fue más vertical, adelantó líneas y al 28’ y 34’, tuvo dos claras mediante Alexy Vega, pero el meta Menjívar comenzaba a ser figura con sus oportunas intervenciones.

Con el 45’ cumplido, continuó el empuje del “monstruo” , pero sin ningún éxito, ante un merengue que la pasaba mal y sufría mucho para mantener la ventaja.

Y la segunda mitad no pudo comenzar mejor, porque el mejor juego del sampedrano daría frutos nomás al 53’ , después de una falta penal que convirtió en gol Nicolas Messiniti, no obstante, la alegría les duró muy poco porque una vez más el merengue se pondría arriba en el marcador 2-1, con gol de Jorge Benguché al 55’.

Si había una mínima ilusión del Marathón para empatar el duelo, esta se la apagó el juvenil Clinton Bennetth al 79′, tras decretar el 3-1 y aunque el verdolaga llegó al descuento con otro penal convertido por Messiniti al 86’, todo estaba para que Olimpia se embolsara tres puntos de oro con que fortalece su liderato (CR).

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLIMPIA (3) – Edrick Menjívar, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz (Clinton Bennetth 68’), Elison Rivas, José Pinto (Maynor Arzú 90’), Jorge Benguché, Kevin Guity, Yustin Arboleda (Josman Figueroa 63’), Agustín Mulet (Marco Montiel 90’), Edwin Lobo, Dereck Moncada (Kevin López 90’)

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Yustin Arboleda (12’ penal), Jorge Benguché (55′), Clinton Bennetth (79′)

Amonestados: Dereck Moncada, Kevin Guity, Edrick Menjívar, Josman Figueroa, Marco Montiel

Expulsados: No hubo

Árbitro: Jefferson Escobar

Estadio: “Chelato Uclés”, 5:15 p.m.

MARATHÓN (2) – César Samudio, Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damín Ramírez (Thomas Sorto 82’), Nicolás Messiniti, Alexy Vega, José Aguilera, Odín Ramos (Iván Anderson 71’), Samuel Elvir (Jailor Fernández 86’)

Técnico: Pablo Lavallén

Goles: Nicolás Messiniti (53′ penal y 87′ penal)

Amonestados: José Aguilera, Henry Figueroa, Jailor Fernández, Francisco Martínez

Expulsados: No hubo

