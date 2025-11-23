Elche frena al Real Madrid

El Elche logró arrancar un empate ante el Real Madrid (2-2), en un encuentro en el que el líder de la competición siempre fue a remolque y nunca se sintió cómodo.

El conjunto ilicitano, tras una primera parte equilibrada, se adelantó dos veces en el marcador por medio de Febas y Álvaro Rodríguez, pero el equipo de Xabi Alonso, aunque sin un juego brillante, tuvo capacidad de reacción para rescatar al menos un punto con goles de Huijsen y Bellingham. EFE

Alineaciones:

Elche: Iñaki Peña; Héctor Fort, Álvaro Núñez, Affengruber, Víctor Chust, Germán Valera; Aguado, Febas, Diangana; Rafa Mir y André Silva.

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Ceballos, Arda Güler, Bellingham; Rodrygo y Mbappé.

