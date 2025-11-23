Previa
Elche frena al Real Madrid
El Elche logró arrancar un empate ante el Real Madrid (2-2), en un encuentro en el que el líder de la competición siempre fue a remolque y nunca se sintió cómodo.
El conjunto ilicitano, tras una primera parte equilibrada, se adelantó dos veces en el marcador por medio de Febas y Álvaro Rodríguez, pero el equipo de Xabi Alonso, aunque sin un juego brillante, tuvo capacidad de reacción para rescatar al menos un punto con goles de Huijsen y Bellingham. EFE
Alineaciones:
Elche: Iñaki Peña; Héctor Fort, Álvaro Núñez, Affengruber, Víctor Chust, Germán Valera; Aguado, Febas, Diangana; Rafa Mir y André Silva.
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Ceballos, Arda Güler, Bellingham; Rodrygo y Mbappé.
Noticias Patrocinadas
Ver Más
23 noviembre, 2025
Xabi: En el Madrid convivimos con la crítica si no hay resultados buenos
23 noviembre, 2025
Destacada participación de Club La Herradura en Nacional de Adiestramiento
23 noviembre, 2025
Entretiempo: Olimpia (1) – (0) Marathón
23 noviembre, 2025
Muere a los 99 años Nikita Simonián, leyenda del fútbol soviético
23 noviembre, 2025
Real Madrid no pudo con el Elche
Más de Honduras21 noviembre, 2025
Los 85 años del maestro Chelato Uclés (QDDG)
Más de Honduras9 noviembre, 2025
Eduardo Espinel explota y renuncia del Olimpia
Más de Honduras11 noviembre, 2025
Liga Nacional confirma últimas jornadas del Apertura
Más de Honduras11 noviembre, 2025
Eduardo Espinel sigue en Olimpia
Más de Honduras11 noviembre, 2025
Motagua se aleja de la liguilla
Portada23 noviembre, 2025
Espectacular gol 954 de Cristiano Ronaldo
Más de Honduras9 noviembre, 2025
Eduardo Espinel explota y renuncia del Olimpia
Embajadores6 noviembre, 2025
Luis Palma anota en la Conference League
Más de Honduras3 noviembre, 2025
«Nayo» Caballero: Todo listo para fiesta del centenario
Más de Honduras31 octubre, 2025