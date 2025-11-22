Victoria y Génesis en duelo directo por permanencia

La Liga Nacional continúa con su jornada 18 del Torneo Apertura 2025-2026, con dos partidos por la supervivencia, en donde en el estadio Emilio Williams de Choluteca, los lobos de la UPMFM reciben a Juticalpa y en el estadio Ceibeño, el Victoria busca salir del fondo ante Génesis.

La misa se cierra con los dos clásicos de la fecha, en donde en Tegucigalpa, Olimpia recibe a Marathón, mientras en el estadio Francisco Morazán donde Real España recibe a Motagua.

VICTORIA VRS GÉNESIS

Poco a poco se va acabando el Victoria, con una crisis total en donde se desconoce si jugará el Clausura, pero en la parte deportiva los jugadores se han prometido con cerrar con dignidad los cuatro partidos que les faltan y esta noche lo hacen con un equipo que no está del todo bien en resultados como Génesis, pero que viene de golear 6-2 al poderoso Olimpia.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en La Ceiba, 4 agosto 2025, empataron 2-2. Los goles ceibeños Luis Hurtado, y un autogol Gerson Argueta, mientras por los visitantes marcaron Marlon Ramírez y Andrés Dávila.

UPNFM VRS JUTICALPA

Es un duelo de dos equipos que buscan la liguilla y que quieren sacar a Real España y Olancho y no dejarse sorprender de Platense, por eso es vital ganar el partido de esta tarde. Ambos han tenido buen torneo, pero ahora es cuando, deben sumar puntos para buscar la liguilla.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en Choluteca, 29 de marzo del 2025, triunfo de Lobos con gol de Jairo Róchez.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

VICTORIA VRS. GÉNESIS

Sábado 22 de noviembre del 2025

Estadio: Ceibeño, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: James Salinas

UPNFM VRS. JUTICALPA

Sábado 22 de noviembre del 2025

Estadio: Emilio Williams, Choluteca, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Nelson Salgado

