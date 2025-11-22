Previa
Día de coronación en el Ascenso
El estadio Francisco Martínez Durón de Tocoa será testigo de la coronación del campeón de Apertura 2025-2026 de la Liga de Ascenso, cuando Real Sociedad recibe al Estrella Roja de Danlí.
En la ida el cuadro danlidense sacó ventaja de 1-0 con gol anotado por Aarón Barrios, de lanzamiento penal.
Por el resultado anterior, Real Sociedad está obligado a ganar por dos goles de diferencia para ser campeón y uno para enviar el juego a alargue y si es necesario, los penaltis.
Hoy habrá un ganador del Torneo Apertura y ya en enero comienza el Clausura donde se busca otro campeón que va a ser el nuevo inquilino de Liga Nacional. Si es el mismo campeón no habrá finalísima.
DATOS HISTÓRICOS:
APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO
Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—
REAL SOCIEDAD VRS ESTRELLA ROJA
Sábado 22 noviembre 2025
Estadio: Francisco Martínez Durón, Tocoa, 7:00 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Armando Castro