Partido finalizado: Victoria (2) – (1) Génesis PN

Después de 14 juegos sin ganar como local, finalmente el Victoria se estrenó con un triunfo en el renovado estadio Ceibeño, luego de doblegar 2-1 al Génesis PN, en un atractivo compromiso celebrado ayer por la jornada 18 del Torneo Apertura 2025-2026.

LAS ACCIONES

Victoria con problemas de toda índole, en una severa crisis financiera, como futbolística, que se reflejaba en el último lugar con apenas 5 puntos, regresaba al estadio Municipal Ceibeño, intentando cerrar sus restantes cuatro partidos con dignidad, en esta ocasión ante Génesis PN que aterrizaba con doble dosis de motivación, tras humillar al Olimpia en su anterior juego 6-2.

Con estos ingredientes y ante las limitaciones de su rival, fuel el equipo “canino” que mostró sus “dientes”, muy temprano, al ponerse arriba en el marcador 1-0 con gol de William Moncada, pero la alegría les duró poco porque al 24’, en una pronta reacción ceibeña, Wisdow Quayé decretó el 1-1, con el que volvía a la vida el cuadro “lechero”, en un compromiso que resultaba muy parejo al término de los primeros 45 minutos.

De vuelta a la complementaria el técnico local, Jhon Jairo López, saltó decidido en busca del triunfo y así lo certificó el juvenil Juan García, al ponerlos arriba en el juego 2-1 cuando se jugaban los 50’ minutos.

Con el marcador en contra el entrenador Fernando Mira, se fue con todo en busca de la igualada, sin embargo, se encontró con Victoria muy bien plantado que terminó sufriendo, pero con mucha seriedad para sumar su segundo triunfo del certamen con el que pretende quitarse la etiqueta de gran favorito para el descenso. (CR)

ALINEACIONES:

VICTORIA (2) – Michael Perelló, Pablo, Cacho, Allan Banegas, Carlos Matute (Marcelo Espinal 63’), Walter Martínez, Segundo Granja (Carlos Bernárdez 46’), Fabricio Silva, Wisdow Quayé, Ángel Barrios, Samuel Card (David Morales 74’), Juan García (Luis Hernández 84’)

Técnico: Jhon Jairo López

Goles: Wisdow Quayé (24’), Juan García (50’)

Amonestados: Fabricio Silva, Allan Banegas

Expulsados: No hubo

Árbitro: James Salinas

Estadio: Municipal Ceibeño

GÉNESIS PN (1) – Dayan Rodríguez, Juan Riascos, Jonathan Paz, Ismael Santos (Ever Núñez 59’), Gabriel Araujo, Héctor Castellanos, Edwin Maldonado, Kevin Pérez (Denilson Núñez 46’), Juan Pérez (Jeffry Miranda 46’), William Moncada (Carlos Arzú 70’), Ángel Tejeda

Técnico: Fernando Mira

Goles: William Moncada (06′)

Amonestados: Kevin Pérez, Ismael Santos, Edwin Maldonado

Expulsados: No hubo

